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Игорь Лосик: Надеюсь, что все скоро закончится хэппи-эндом

  • 16.10.2020, 15:09
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Игорь Лосик: Надеюсь, что все скоро закончится хэппи-эндом
Игорь Лосик

Политзаключенный обратился к журналистам независимых СМИ.

«Брестская газета» получила письмо от политзаключенного Игоря Лосика.

В своем письме, которое пришло в редакцию 15 октября, Игорь Лосик благодарит за оказываемое внимание и слова поддержки, «особенно за «Брестскую газету».

Игорь Лосик передает привет журналистам.

«Как журналист я представляю, в каких условиях приходилось работать вам последние два месяца. Надеюсь, это все скоро закончится хэппи-эндом, а я увижу свою дочку, которой нет и двух годиков», – пишет мужчина.

Внештатный консультант «Радио Свобода» и блогер Игорь Лосик был задержан 25 июня возле своего дома в Барановичах, куда милиция пришла с обыском. В конце сентября его супруга Дарья Лосик выступила с видеообращением на «Радио Свобода», где сказала, что ее мужу Игорю «устроили пыточную» в тюрьме №8 в Жодино.

До конца августа Игоря держали в СИЗО на Володарского, потом перевели в Жодино.

Напомним, Игорю Лосику предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По этой же статье проходят Сергей Тихановский, Николай Статкевич и десятки других политзаключенных.

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