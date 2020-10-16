Экс-президенту Франции Саркози предъявлены обвинения по делу о «деньгах Каддафи» 3 16.10.2020, 15:19

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Николя Саркози

Расследование велось с 2013 года.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в участии в «преступном сообществе» по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.

Об этом сообщает France 24.

Прокуратура расследует заявление о том, что ливийский диктатор Муаммар Каддафи тайно предоставил Саркози 50 млн евро для его президентской кампании в 2007 году. Эта информация впервые была раскрыта одним из сыновей покойного диктатора Саифом аль-Исламом в 2011 году.

Проведение официального расследования во Франции указывает на наличие весомых доказательств правонарушений — в данном случае незаконного финансирования избирательной кампании, «пассивной» коррупции и неправомерного использования ливийских государственных средств.

Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе относительно привлечения средств от Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.

Саркози всегда отрицал получение денег от Каддафи. Реагируя на выдвинутые сегодня обвинения, Саркози заявил, что был «ошарашен», назвав их последним шагом «в длинном списке несправедливости».

«Французы должны знать, что я невиновен», — написал он в Facebook.

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