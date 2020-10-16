Литва готова создать условия для тренировок белорусских спортсменов

Литва готова создать условия для тренировок белорусских спортсменов3
- 16.10.2020, 15:23
- 1,889
Вильнюс оказывает поддержку спортсменам, выразившим свой протест.
Президент Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте встретилась с главной Фонд спортивной солидарности Беларуси Александрой Герасименей, пишет «Трибуна».
«Поговорили с Александрой о положении белорусских спортсменов в стране. Она поблагодарила литовцев за поддержку Беларуси, которая важна в этой сложной ситуации.
Мы готовы поддержать спортсменов и создать им в Литве условия для тренировок», – сказала Гудзинявичюте.