Литва готова создать условия для тренировок белорусских спортсменов 3 16.10.2020, 15:23

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Вильнюс оказывает поддержку спортсменам, выразившим свой протест.

Президент Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте встретилась с главной Фонд спортивной солидарности Беларуси Александрой Герасименей, пишет «Трибуна».

«Поговорили с Александрой о положении белорусских спортсменов в стране. Она поблагодарила литовцев за поддержку Беларуси, которая важна в этой сложной ситуации.

Мы готовы поддержать спортсменов и создать им в Литве условия для тренировок», – сказала Гудзинявичюте.

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