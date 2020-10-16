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Литва готова создать условия для тренировок белорусских спортсменов

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  • 16.10.2020, 15:23
  • 1,889
Литва готова создать условия для тренировок белорусских спортсменов

Вильнюс оказывает поддержку спортсменам, выразившим свой протест.

Президент Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте встретилась с главной Фонд спортивной солидарности Беларуси Александрой Герасименей, пишет «Трибуна».

«Поговорили с Александрой о положении белорусских спортсменов в стране. Она поблагодарила литовцев за поддержку Беларуси, которая важна в этой сложной ситуации.

Мы готовы поддержать спортсменов и создать им в Литве условия для тренировок», – сказала Гудзинявичюте.

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