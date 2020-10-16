закрыть
16 октября 2020, пятница, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На бой! За шчасьце і за волю!»

1
  • 16.10.2020, 16:23
  • 1,270
«На бой! За шчасьце і за волю!»
Фото: AP

В белорусской революции должен наступить третий этап.

Любопытное рассуждение подписчика Telegram-канала "Баста!" из России о белорусском протесте.

"Я ваш читатель из России. До происходящих сейчас событий никогда особо вами не интересовался, а зря. За последнее время выучил несколько белорусских песен. И вот какой вывод сделал: ваш протест "эволюционирует" будто по мотивам национальных песен и гимнов.

Вначале был "Магутны божа". Беларусы как бы пытались молитвой добиться справедливости, прекращения насилия.

Потом наступила "Пагоня". Вместо просьб начались декларации, вы стали самоорганизовываться, девизом стала фраза: "Не разбiць, не спынiць, не стрымаць!"

Мне кажется, должен наступить третий, финальный этап: "Мы выйдзем шчыльнымі радамі". Тот самый гимн, под которым возникла БНР, и которого я до сих пор не слышал на улицах, в метро и в торговых центрах, а жаль. Я не знаю причин, почему с него всё не началось, но именно им всё должно закончиться. Такие же мирные, но более решительные действия, к которым можно будет применить лозунг "На бой! За шчасьце і за волю!"

Жыве Беларусь!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский