«На бой! За шчасьце і за волю!»1
- 16.10.2020, 16:23
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В белорусской революции должен наступить третий этап.
Любопытное рассуждение подписчика Telegram-канала "Баста!" из России о белорусском протесте.
"Я ваш читатель из России. До происходящих сейчас событий никогда особо вами не интересовался, а зря. За последнее время выучил несколько белорусских песен. И вот какой вывод сделал: ваш протест "эволюционирует" будто по мотивам национальных песен и гимнов.
Вначале был "Магутны божа". Беларусы как бы пытались молитвой добиться справедливости, прекращения насилия.
Потом наступила "Пагоня". Вместо просьб начались декларации, вы стали самоорганизовываться, девизом стала фраза: "Не разбiць, не спынiць, не стрымаць!"
Мне кажется, должен наступить третий, финальный этап: "Мы выйдзем шчыльнымі радамі". Тот самый гимн, под которым возникла БНР, и которого я до сих пор не слышал на улицах, в метро и в торговых центрах, а жаль. Я не знаю причин, почему с него всё не началось, но именно им всё должно закончиться. Такие же мирные, но более решительные действия, к которым можно будет применить лозунг "На бой! За шчасьце і за волю!"
Жыве Беларусь!"