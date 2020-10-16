Почему борьба с излишком рублей в Беларуси не помогает? 16.10.2020, 16:28

Курс доллара то резко падает, то растет скачками.

Хотя, вроде бы, и рублей «свободных» в Беларуси почти не осталось, пишет infobank.by.

На этой неделе мы наблюдали как снижение курса американской валюты, так и ее скачок. С чем это связано, если государство принимает такие титанические усилия по сдерживанию стоимости валют?

Все дело в родственной связи белорусского и российского рубля в одной отдельно взятой валютной корзине. Национальный банк Беларуси может сколь угодно долго сдерживать рост ликвидности в нашей стране. Но если Банк России будет со своей стороны накачивать ликвидность в РФ, это скажется на курсе российского рубля, а в итоге — на курсе «белки».

Что и произошло на этой неделе. Через аукцион РЕПО в РФ на рынок влили 600 млрд рублей, часть из которых банки тут же пустили на покупку валюты. В итоге, в среду вечером – в четверг утром, доллар и евро в России прибавили почти по рублю. В пятницу, 16 октября, «буря» немного улеглась, но доллар в РФ дешеветь не спешит.

16 октября на Московской бирже курс доллара вырос на 1,83 копейки, до 77,9644 российского рубля. Вроде бы и немного, но, если учесть взлет накануне, становится немного не по себе.

Кстати, аукционы РЕПО в России проходят регулярно, так что подобные скачки курсов валют в ближайшем будущем вполне возможны.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 октября выглядят следующим образом:

курс доллара понизился на 0,0031 (-0,12%), до 2,5729 белорусского рубля

курс евро уменьшился на 0,0057 (-0,19%), до 3,0118 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0074 (-0,22%). В итоге, за российскую валюту дают 3,2977 белорусского рубля, за сотню

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