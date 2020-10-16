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Ответ генералу

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  • 16.10.2020, 16:37
  • 13,950
Ответ генералу
Иван Курбаков

Байнет бурлит после заявлений начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова.

Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Эти заявления вызвали бурную реакцию в Байнете, пишет «Салiдарнасць».

«Против насилия? Получается, они творят насилие через насилие над собой. Бедные, бедные...» — иронизируют белорусы.

«Да вся страна видела видео из автозака на Окрестина, где вы всего лишь «пресекали насилие».

А кто-то вспомнил столкновения на прошедшем в понедельник Марше пенсионеров:

«Ну, теперь понятно почему в пенсионеров кидали шумовые гранаты и прыскали газ. Они нападали на беззащитных милиционеров с заточками!»

Другие же удивляются избирательности милиционеров в отношении участников акций:

«Если выход на мирный митинг очень серьезное нарушение, почему ни одного митингующего на митинге за Лукашенко не задержали? Ведь их было много, хоть и не многочисленные. И, судя по фото, там множество одних и тех же лиц, т.е. нарушают многократно. А многие с детьми».

А кто-то и вовсе причину насилия связывает напрямую с присутствием силовиков.

«15-16 августа, когда на улицы Минска вышло больше 200 тысяч, милиции не было ни видно, ни слышно, и потому не было насилия и беспорядков».

«В МВД делают вид, что не понимают причин протеста? Для них люди выходят на улицу исключительно для того, чтобы протестовать и нарушать закон о массовых мероприятиях».

Некоторые также вспомнили последние громкие избиения силовиками в отношении Никиты Добрачева, брата известной биатлонистки, и владельца цветочного магазина Максима Хорошина.

«Поездка сына к маме на велосипеде — это страшное преступление. Поэтому его нужно жёстко пресечь?»

«Какое противоправное действие совершил владелец цветочного магазина? За что он был избит? За то, что цветы дарил женщинам, стоящим в пикетах? Или он просто упал несколько раз, выходя из машины, выполняя требования то ли ваших сотрудников, то ли бандитов?»

«Когда общество изменилось в большинстве своём, невозможно сдержать стремление к правде силовыми методами. Это всегда проигрышный вариант, особенно в отдалённой перспективе. Исключений нет».

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