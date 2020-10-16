Ответ генералу

Ответ генералу26
- 16.10.2020, 16:37
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Байнет бурлит после заявлений начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова.
Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Эти заявления вызвали бурную реакцию в Байнете, пишет «Салiдарнасць».
«Против насилия? Получается, они творят насилие через насилие над собой. Бедные, бедные...» — иронизируют белорусы.
«Да вся страна видела видео из автозака на Окрестина, где вы всего лишь «пресекали насилие».
А кто-то вспомнил столкновения на прошедшем в понедельник Марше пенсионеров:
«Ну, теперь понятно почему в пенсионеров кидали шумовые гранаты и прыскали газ. Они нападали на беззащитных милиционеров с заточками!»
Другие же удивляются избирательности милиционеров в отношении участников акций:
«Если выход на мирный митинг очень серьезное нарушение, почему ни одного митингующего на митинге за Лукашенко не задержали? Ведь их было много, хоть и не многочисленные. И, судя по фото, там множество одних и тех же лиц, т.е. нарушают многократно. А многие с детьми».
А кто-то и вовсе причину насилия связывает напрямую с присутствием силовиков.
«15-16 августа, когда на улицы Минска вышло больше 200 тысяч, милиции не было ни видно, ни слышно, и потому не было насилия и беспорядков».
«В МВД делают вид, что не понимают причин протеста? Для них люди выходят на улицу исключительно для того, чтобы протестовать и нарушать закон о массовых мероприятиях».
Некоторые также вспомнили последние громкие избиения силовиками в отношении Никиты Добрачева, брата известной биатлонистки, и владельца цветочного магазина Максима Хорошина.
«Поездка сына к маме на велосипеде — это страшное преступление. Поэтому его нужно жёстко пресечь?»
«Какое противоправное действие совершил владелец цветочного магазина? За что он был избит? За то, что цветы дарил женщинам, стоящим в пикетах? Или он просто упал несколько раз, выходя из машины, выполняя требования то ли ваших сотрудников, то ли бандитов?»
«Когда общество изменилось в большинстве своём, невозможно сдержать стремление к правде силовыми методами. Это всегда проигрышный вариант, особенно в отдалённой перспективе. Исключений нет».