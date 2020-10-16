Ответ генералу 26 16.10.2020, 16:37

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Иван Курбаков

Байнет бурлит после заявлений начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова.

Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Эти заявления вызвали бурную реакцию в Байнете, пишет «Салiдарнасць».

«Против насилия? Получается, они творят насилие через насилие над собой. Бедные, бедные...» — иронизируют белорусы.

«Да вся страна видела видео из автозака на Окрестина, где вы всего лишь «пресекали насилие».

А кто-то вспомнил столкновения на прошедшем в понедельник Марше пенсионеров:

«Ну, теперь понятно почему в пенсионеров кидали шумовые гранаты и прыскали газ. Они нападали на беззащитных милиционеров с заточками!»

Другие же удивляются избирательности милиционеров в отношении участников акций:

«Если выход на мирный митинг очень серьезное нарушение, почему ни одного митингующего на митинге за Лукашенко не задержали? Ведь их было много, хоть и не многочисленные. И, судя по фото, там множество одних и тех же лиц, т.е. нарушают многократно. А многие с детьми».

А кто-то и вовсе причину насилия связывает напрямую с присутствием силовиков.

«15-16 августа, когда на улицы Минска вышло больше 200 тысяч, милиции не было ни видно, ни слышно, и потому не было насилия и беспорядков».

«В МВД делают вид, что не понимают причин протеста? Для них люди выходят на улицу исключительно для того, чтобы протестовать и нарушать закон о массовых мероприятиях».

Некоторые также вспомнили последние громкие избиения силовиками в отношении Никиты Добрачева, брата известной биатлонистки, и владельца цветочного магазина Максима Хорошина.

«Поездка сына к маме на велосипеде — это страшное преступление. Поэтому его нужно жёстко пресечь?»

«Какое противоправное действие совершил владелец цветочного магазина? За что он был избит? За то, что цветы дарил женщинам, стоящим в пикетах? Или он просто упал несколько раз, выходя из машины, выполняя требования то ли ваших сотрудников, то ли бандитов?»

«Когда общество изменилось в большинстве своём, невозможно сдержать стремление к правде силовыми методами. Это всегда проигрышный вариант, особенно в отдалённой перспективе. Исключений нет».

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