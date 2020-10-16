ВОЗ заявила о неэффективности четырех лекарств от коронавируса 2 16.10.2020, 16:42

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В исследовании приняли участие более 30 стран.

На своем официальном сайте Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты подведенных промежуточных итогов полугодовых исследований препаратов, которые используются для лечения коронавируса, пишет kp.by.

Solidarity Therapeutics Trial показали, что ремдесивиром, гидроксихлорохином, лоинавиром или ритонавиром и интерфероном оказывается незначительное либо вообще не оказывается никакое влияние на смертность и протяженность коронавируса у госпитализированных пациентов с этим диагнозом.

Более 30 стран принимали участие в исследовании. Велось изучение влияния препаратов на общую смертность, необходимость в проведении искусственной вентиляции легких и длительность нахождения инфицированных в медучреждениях.

В рамках солидарных испытаний для оценки сейчас проводится рассмотрение новых противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и моноклональных антител.

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