закрыть
16 октября 2020, пятница, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Колясочница из Витебска — судье: Я пришла на марш, чтобы меня услышали

9
  • 16.10.2020, 16:51
  • 5,869
Колясочница из Витебска — судье: Я пришла на марш, чтобы меня услышали
Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Лукашенковцы судят уже даже людей с инвалидностью.

Суд Витебского района 16 октября оштрафовал на 7 базовых величин (189 рублей) жительницу агрогородка Октябрьская 56-летнюю Валентину Криштопенко — инвалида первой группы. Женщину обвинили в участии в несанкционированных маршах протеста, которые прошли в Витебске 4 и 11 октября, пишет tut.by.

Милиция составила на Валентину Криштопенко два протокола: за участие в несанкционированных уличных шествиях 4 и 11 октября. В них говорится, что женщина «держала транспарант», «выкрикивала лозунги».

Валентина Криштопенко согласилась, что участвовала в шествиях, но вину не признала:

— Я имею право на свободу выражения своего мнения. Это право мне дает Конституция. Я пришла на марш, чтобы меня услышали. Выборы были незаконные, и я против насилия в отношении людей, можно даже сказать, геноцида. До тех пор, пока будут в нашей стране бить людей, я буду выходить на мирные демонстрации, чего бы мне это ни стоило.

Чтобы попасть на мирные демонстрации, женщине пришлось ехать из своего агрогородка в Витебск на такси. Затем, по ее словам, она присоединялась к протестующим и просила незнакомых людей на марше, чтобы те везли ее на инвалидной коляске впереди колонны.

На суде просмотрели милицейские видеозаписи с двух последних воскресных мирных маршей протеста в Витебске. Валентина Криштопенко узнала себя на всех роликах.

— Если вы у меня спросите, кто организатор, кукловод этих маршей, я отвечу: это наша совесть, — заявила женщина судье Михаилу Зубене.

— На всех видео вы находитесь впереди колонны. Это была ваша личная инициатива — находиться впереди? Или так случайно получилось? — поинтересовался судья.

— Это была моя инициатива. Во-первых, неудобно идти за кем-то — «подрезаются» ноги. А во-вторых, я попросилась вперед, чтобы защитить собой хоть пару ребят на марше, чтобы на них не нападали с дубинками. Хочется верить, что, увидев человека в коляске, милиция не будет так страшно нападать и использовать газ.

Судья усмотрел в действиях Валентины Криштопенко нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП:

— Участие в данных несанкционированных мероприятиях вы принимали осознанно, понимали, что вокруг происходит, вели себя достаточно активно. Суд считает необходимым наложить взыскание в рамках санкции статьи, приближенных к минимальному параметру, — 7 базовых величин или 189 рублей.

Ранее Валентина Криштопенко рассказывала журналистам о том, что с 11 лет страдает ревматоидным артритом, который поражает суставы.

— У меня — четыре протеза. Я могу и стоять, и ходить. Но есть ограничения. Хожу я с осторожностью, не спеша, стараюсь выбирать хорошую, ровную дорогу. Стоять долго тоже не могу — присаживаюсь. На демонстрации в Витебске я была на коляске: там травмоопасно, мало ли кто толкнет. К тому же много и быстро ходить я не могу.

Валентина рассказала, что ей не было страшно:

— Мне сделали 4 операции, поэтому я уже мало чего боюсь в своей жизни. А вот то, что происходит в нашей стране, — действительно страшно. Поэтому я и вышла на мирный протест. Если не могут выйти крепкие мужики, значит, выходят женщины. Если не выходят десантники, значит, пойду я — инвалид. На марше я специально напросилась вперед — чтобы милиция не хватала первую сцепку. Можно сказать, я вышла, чтобы их защитить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский