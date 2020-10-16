Пять вопросов Зеленского 3 Владимир Фесенко

16.10.2020, 17:17

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Владимир Фесенко

Зачем они нужны?

О первом вопросе. Пока не впечатляет. Слишком банально. Мой совет коллегам, которые работают в президентской команде (или с президентской командой): выбирайте темы (и формулировки по темам), которые реально проблемны и эмоционально мотивируют. По поводу пожизненного заключения за коррупцию в больших масштабах — идея далеко не новая, но критики (в том числе из простого народа) сразу же скажут: вы для начала посадите кого-то из высокопоставленных коррупционеров хотя бы на какой-то срок.

Я бы, например, спросил о другом: поддерживаете ли вы отмену денежного залога как меры пресечения при расследовании криминальных дел по коррупции?

Это — о реальной проблеме в борьбе с коррупцией, а не о борьбе с коррупцией вообще.

О втором вопросе — отношении к идее создания свободной экономической зоны на Донбассе. Вот это уже по делу. Вопрос проблемный. Есть о чем дебатировать. Могут быть аргументы и за и против. Это вопрос о Донбассе, чего многие опасались. Но он не конфликтный, не раздражающий. Просто дискуссионный. Но и ответить на него людям будет непросто.

По контексту этого вопроса очевидно, что речь идет о компромиссной, мирной форме урегулирования конфликта на Донбассе, что может прибавить голосов «за». Ну, а сама тема свободной экономической зоны на Донбассе требует конкретизации и содержательного наполнения. Офис президента Украины уже дал свою трактовку этого вопроса. Но законодательно эту проблему будут решать парламентарии. И надо, конечно, помнить, что для реализации этой идеи необходимо прекращение военных действий в зоне конфликта.

Два вопроса прогнозировались (в том числе и мной):

о сокращении депутатского корпуса до 300 депутатов;

об использовании каннабиса в медицинских целях.

Вопрос о Будапештском меморандуме включили, скорее всего, для того, чтобы была тема о внешней политике, но без внутреннего раскола в украинском обществе.

Если оценивать все пять вопросов, то дискуссионными (по которым будет явное различие мнений) являются только два — о создании свободной экономической зоны на Донбассе и о каннабисе в медицинских целях. По остальным вопросам явно будет доминировать поддержка высказанного предложения. Самый риторический вопрос — о Будапештском меморандуме. Но для простых избирателей (не особо политизированных) — это и самый сложный вопрос, также, как и вопрос о свободной экономической зоне для Донбасса.

Теперь вопрос — для чего все это?

Формально, это — эксперимент с прямой демократией, которая так нравится Владимиру Зеленскому. Но по косвенным признакам (прежде всего в видеообращениях президента Зеленского) решающую роль играет электоральная нагрузка. Обращение на «ты» — по стилистике наверняка направлено на молодых избирателей, большинство из которых симпатизируют Зеленскому, и которых желательно привлечь на избирательные участки.

В своих видеообращениях Владимир Зеленский использует слоган партии Слуга народа — «Украина — это ты!». Разные вопросы обращены к отдельным электоральным группам с различными интересами и позициями. По каннабису — это, скорее, к молодежи (а вот зацепит это их или нет, пока вопрос), по свободной экономической зоне на Донбассе — к сторонникам мирного урегулирования конфликта в этом регионе, по пожизненному заключению за коррупцию в больших масштабах и сокращение депутатского корпуса до 300 депутатов — для тех избирателей, которые настроены популистски и негативно относятся к элитам.

Меньше всего на выборы сработает вопрос о Будапештском меморандуме. Электорально он не цепляет.

Прямо за Слугу народа президент не агитирует и тем самым закон не нарушает. Но своей партии стремится помочь. А вот насколько это сработает — увидим 25 октября и по результатам выборов.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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