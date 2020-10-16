«Нужно остановить страну и стоять до победы!» 4 16.10.2020, 17:27

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Фото: Getty Images

Не меняйте свободу на «чарку» и «шкварку».

Читатель Telegram-канала «Баста!» призвал белорусов брать судьбу в свои руки.

«Белорусы! Вам не надоело еще читать новости о том, как в очередной раз кого-то задержали, посадили, избили, дали штраф ни за что? Не надоела ложь пропаганды, ложь таракана и его слуг?

Больше двух месяцев мы говорим: «победа уже близко». Но машина репрессий давит все больше. Столько людей уже пострадало, а мы все также боимся высунуть нос. Ходим с опущенными головами на работу.

А ведь от нас все зависит, от всех нас. Никто ведь не призывает брать вилы, и бросаться на амбразуру. Просто нужно остановить страну, стоять до победы. Доказать, что нас большинство, и что мы не готовы мириться с произволом.

Не меняйте свободу на чарку и шкварку. Не прячьтесь за спины других. Только все вместе мы победим».

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