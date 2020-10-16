Почти половина белорусов заявила о падении зарплат в сентябре 5 16.10.2020, 17:41

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Жители Беларуси уже почувствовали кризис на своих кошельках.

44,4% населения Беларуси ощутили снижение своих доходов в сентябре. 36,7% населения ожидают их дальнейшее снижение.

Таковы некоторые результаты, полученные в ходе проведения пятой волны социологического исследования, проведенного Центром экономических исследований BEROC в партнерстве с компанией SATIO в период с 11 по 16 сентября. Репрезентативный опрос проводился через онлайн-панель merkavanne.by. В нем приняло участие 1025 человек в возрасте от 18 до 64 лет, пишет thinktanks.by.

Данные сентябрьского опроса очень похожи на результаты, полученные в ходе майского исследования. В сентябре опасения белорусов, связанные с эпидемиологической ситуацией уменьшились. Однако заметно выросли опасения по поводу снижения курса рубля и возникновения митингов и протестов.

«Вероятнее всего, они связаны с политической ситуацией в августе и сентябре 2020, а не с распространением COVID-19», - говорится в исследовании.

Опрос показал, что коллапса системы здравоохранения и выхода ситуации из-под контроля люди боятся не настолько сильно. На первом месте у них остаются экономические проблемы. Тем более, что их жители Беларуси ощутили на своих кошельках.

Сентябрьский опрос продемонстрировал, что 44,4% населения почувствовали снижение своих доходов (по сравнению с 49,7% в июне) и 36,7% населения ожидают их дальнейшее снижение. При этом 48,7% населения отметили падение доходов по сравнению со временем до коронавируса. В сентябре существенно изменилось ощущение падения доходов из-за падения курса рубля к иностранной валюте (56,9% среди тех, у кого упал доход). Также среди основных причин падения доходов - сокращение заказов (29%, хотя острота проблемы снижается), отмена премий и сокращение зарплат (19,8%). Уменьшились доли тех, кому сократили количество рабочих дней или отправили в отпуск за свой счет. Чаще чувствовали падение доходов предприниматели, самозанятые, работники сферы обслуживания и сферы торговли и ремонта.

По сравнению с маем, доля тех, кто в сентябре ожидал ухудшения ситуации по таким параметрам, как «ситуация с эпидемией», «цены в магазинах», «придется экономить», «размер сбережений», «безработица» и т.д., практически не изменилась. В сентябре респонденты более уверенно говорили об ухудшении ситуации с курсом рубля и менее уверенно - о ситуации с эпидемией.

Вместе с тем, в сентябре уменьшилось количество респондентов, сообщивших о сокращении рабочих дней на предприятии или отправленных в отпуск за свой счет. При этом, по сравнению с весенними месяцами снизилась острота проблемы уменьшения количества заказов и клиентов.

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