На «Беларуськалии» скрывают несчастный случай? 1 16.10.2020, 17:47

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Количество пострадавших пока неизвестно.

Стачком солигорского «Беларуськалия» сообщил сайту Charter97.org о произошедшем 13 октября на Березовском руднике несчастном случае. У машины для перевозки работников МТ-353 во время движения отказали тормоза и автомобиль врезался в целик (часть залежи или пласта полезного ископаемого, оставляемая нетронутой при разработке месторождения для охраны горных выработок — прим.).

Работники, находившиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести. По счастливой случайности обошлось без серьезных травм и жертв. Количество пострадавших пока неизвестно.

Работники думали, что очередной несчастный случай подтолкнет руководство предприятия к замене автопарка шахты, но данный автомобиль находится сейчас на ремонте в мастерских. После ремонта его снова будут эксплуатировать.

Это не единичный несчастный случай с данной техникой.

Напомним, что в марте этого года на «Беларуськалии» произошел несчастный случай с аналогичной машиной. В результате аварии один человек погиб а семеро получили травмы различной степени тяжести.

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