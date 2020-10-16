На «Беларуськалии» скрывают несчастный случай?1
- 16.10.2020, 17:47
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Количество пострадавших пока неизвестно.
Стачком солигорского «Беларуськалия» сообщил сайту Charter97.org о произошедшем 13 октября на Березовском руднике несчастном случае. У машины для перевозки работников МТ-353 во время движения отказали тормоза и автомобиль врезался в целик (часть залежи или пласта полезного ископаемого, оставляемая нетронутой при разработке месторождения для охраны горных выработок — прим.).
Работники, находившиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести. По счастливой случайности обошлось без серьезных травм и жертв. Количество пострадавших пока неизвестно.
Работники думали, что очередной несчастный случай подтолкнет руководство предприятия к замене автопарка шахты, но данный автомобиль находится сейчас на ремонте в мастерских. После ремонта его снова будут эксплуатировать.
Это не единичный несчастный случай с данной техникой.
Напомним, что в марте этого года на «Беларуськалии» произошел несчастный случай с аналогичной машиной. В результате аварии один человек погиб а семеро получили травмы различной степени тяжести.