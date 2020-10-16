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Ученые назвали лучшие для восстановления печени продукты

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  • 16.10.2020, 18:16
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Ученые назвали лучшие для восстановления печени продукты
фото: tut.by

Один из продуктов — болгарский сладкий перец.

Онур Япрак, врач из Турции, назвал продукты, которые лучше всего помогают восстановлению печени. Орган будет хорошо справляться с нагрузкой, если у него достаточно глутатиона — незаменимой аминокислоты, пишет orthodox.od.ua.

Из-за старения и вредных привычек уровень глутатиона в печени снижается, в результате ухудшается процесс детоксикации. Чтобы облегчить органу его работу, нужно поддерживать высокий уровень аминокислоты, которая и вырабатывается в печени.

По словам Онура Япрака, глутатион пополняется продуктами, содержащими витамин С, серу, цистеин и селен. Болгарский сладкий перец, киви, клубника и цитрусовые фрукты имеют достаточное количество витамина С. Сера находится в рыбе, красном и курином мясе, обычной и цветной капусте, брокколи, луке и чесноке. Чтобы запастись селеном, нужно кушать из рыбы: тунец, сардины и лосось; также грибы, творог, печень, пшеницу и семечки подсолнечника.

Доктор подчеркнул, что в пищу стоит включить куркуму — травянистые растения семейства имбирных. Она продается в качестве приправы в сушеном виде и содержит куркумин — источник глутатиона. Япрак рассказал, что самая дельная помощь, которую каждый может оказать своей печени, это отказ от вредных привычек и неправильного питания.

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