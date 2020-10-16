Над Минском замечены шесть вертолетов

Над Минском замечены шесть вертолетов1
- 16.10.2020, 18:24
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Зачем и куда они летят?
Сегодня в редакцию tut.by.
начали присылать фотографии летящих над Минском вертолетов. По словам присылающих, воздушные суда были замечены сначала над Уручьем, а потом над Шабанами.
Что известно о вертолетах
Сегодня, 16 октября, около 15.50, в небе над Уручьем были замечены шесть военных вертолетов, летящих, по словам приславшего видео, со стороны Новой Боровой. Через 15 минут эти же воздушные суда заметили над Шабанами и сняли на видео.
В геликоптерах мы опознали машины двух основных типов, стоящих на вооружении белорусской армии, — военно-транспортные Ми-8 и «летающие БМП» Ми-24.
За помощью мы обратились к белорусским авиаспоттерам, которые обычно в курсе всего, что летает над Минском и Беларусью в принципе.
Специалист подтвердил нам, что вертолеты действительно летали над Минском, и ничего удивительного в этом нет. Боевые машины возвращаются с полигона Лосвидо под Витебском, где буквально недавно закончились военные учения «Нерушимое братство 2020» с белорусскими и российскими военными. В мероприятии участвовали как раз шесть вертолетов — с огромной вероятностью это они.
Известны даже точные модели и бортовые номера вертолетов. Два из них принадлежат к белорусской авиации (Ми-8МТВ-5), четыре — к российской (два Ми-8АМТШ и два Ми-24П).