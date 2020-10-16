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Победа ястрембельских кадетов с «Погоней»

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  • 16.10.2020, 18:46
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Победа ястрембельских кадетов с «Погоней»
фото: gazetaby.com

Их фото когда-то всколыхнуло и объединило общественность — а теперь подобное происходит каждый день.

Пять лет назад, 16 октября, кадеты Ястрембельской школы-интерната выслали друзьям в соцсетях «привет из Барановичей». Фото третьекурсников в считанные часы стало вирусным, пишет «Салідарнасць».

История с ястрембельскими кадетами получила широкую огласку. Сначала появилась информация, что руководство учреждения решило наказать ребят за фотоснимок с «Погоней» на майках. Но позже из уст администрации школы-интерната прозвучало, что единственное нарушение – это неуставная форма и с ребятами будет проведена разъяснительная беседа.

Также прозвучало, что кадеты, которые сфотографировались в майках с «Погоней», – одни из лучших по успеваемости на курсе.

Такой расклад стал возможен, благодаря невиданной ранее акции солидарности. Люди, казалось бы, далекие от политики, выкладывали в социальные сети свои фотографии с изображением «Погони», журналисты и блогеры без конца бомбардировали чиновников неудобными вопросами ― и в результате кадетов все-таки удалось отстоять.

Сегодня героев фото, которым сейчас примерно по 20 лет, обнаружить в соцсетях не удалось. Что же до гражданского общества, то в эти месяцы 2020-го подобные акции солидарности в Беларуси, общенациональные и локальные, стали частью нашей новой жизни, сцепив всю страну. И доказательства этому мы видим каждый день.

фото: gazetaby.com
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