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Пенсионеры поднялись против Лукашенко

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  • 16.10.2020, 19:28
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Пенсионеры поднялись против Лукашенко
Фото: Виктор ДРАЧЕВ/kp.by

Истории трех героинь нашего времени.

73-летняя минчанка Нина Багинская - один из символов белорусского протеста. СМИ облетело видео, на котором хрупкая женщина с бело-красно-белым флагом идет через оцепление ОМОНа со словами: "Я гуляю!". Случай Багинской во многом уникален, она участвует в различных протестных акциях уже более 30 лет, отбывала административный арест, была многократно оштрафована.

Однако сегодня на митинги и шествия, не прекращающиеся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, выходит все больше пожилых людей, прежде считавшихся твердым электоратом Александра Лукашенко. 12 октября при разгоне марша пенсионеров в Минске силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но даже после этого многие не прекратили акцию. DW поговорила с тремя участницами марша.

Алла, 60 лет

"Пожилые люди, которые считались оплотом властей, стали уходить. Пенсионного возраста достигли те, кто глотнул свободы в 90-е. Они видят, как диктатура отбирает будущее у их детей и внуков", - указывает Алла. Она участвует в акциях протеста в Беларуси с 1993-94 годов и, по ее словам, никогда не голосовала за Лукашенко.

Белорусские пенсионеры видят, как диктатура отбирает будущее у их детей и внуков

"Когда появились альтернативные претенденты (на пост президента. - Ред.), я подписалась за выдвижение кандидатом Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но думала, что выборы пройдут как обычно, ничего не изменится. И была поражена тем, что творилось 9 августа. После этого стала активно участвовать в акциях. Буду ходить до конца, чтобы ни случилось", - делится Алла.

Она была и на последних митингах, разгоны которых оказались, пожалуй, самыми жесткими после всплеска насилия со стороны силовиков 9-13 августа. "В воскресенье (11 октября. - Ред.) я пыталась спасти парня, которого избивал омоновец. Подошла, стала кричать, оттаскивать силовика, получила по голове дубинкой - болит до сих пор. На следующий день пошла на марш пенсионеров", - рассказывает женщина.

По ее мнению, многие участники нынешних митингов и шествий в прошлом не протестовали, но сейчас просто не могут больше оставаться равнодушными: "У одного мужчины 9 августа сын был избит ОМОНом, попал на Окрестина. Теперь отец выходит вместо сына. На протестах я познакомилась и подружилась с женщиной, которой 83 года. Она говорит, что будет выходить, пока жива".

На маршах белорусских пенсионеров женщин заметно больше, чем мужчин. Алла объясняет это тем, что средняя продолжительность жизни мужчин в стране меньше - до пенсии многие просто не доживают: "Мужчин моего поколения отправляли ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, многие уже умерли. Мужчин у нас меньше, но те, кто выходят на протесты, смелые и решительные".

Пенсионерка из Жлобина, 69 лет

"В Беларуси мужчины рано умирают. Среди моих ровесниц много вдов", - соглашается еще одна участница марша пенсионеров. Женщина, попросившая не называть ее имя в целях безопасности, приехала в Минск из Жлобина на медицинское обследование, но когда узнала о марше, решила присоединиться. Ходила вместе с братом.

В районе Академии наук пенсионеры пытались помешать задержанию врачей, которые вышли на акцию возле 1-й городской больницы. В ответ силовики стали бросать светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. "Было тяжело дышать. Одной женщине пришлось вызвать скорую. У меня до ночи горело лицо", - говорит собеседница, добавляя, что она тем нем менее не жалеет о своем участии в марше.

Женщина призналась, что за Лукашенко голосовала только один раз - в 1994 году. В ходе последней избирательной кампании она поддерживала вначале Виктора Бабарико, потом Светлану Тихановскую: "Было видно, что люди хотят изменений, а власть сразу стала применять репрессии. Например, когда на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине рабочие попытались начать забастовку, в город приехали из облисполкома, на завод прибыло много милиционеров, местных управленцев. С предприятия сразу уволили 70 человек".

После выборов в Жлобине имели место довольно многочисленные протесты, но из-за задержаний, штрафов и увольнений людей на акциях стало меньше. Однако их участники, подчеркивает пенсионерка, ищут новые формы протеста: "Как-то собралось человек двадцать, сидели на скамейках на городской площади. Кто-то читал, кто-то разговаривал. Вдруг появились силовики и сказали, что это несанкционированный митинг, поэтому мы должны разойтись. В следующее воскресение милиция с самого утра взяла скамейки под усиленную охрану".

Тамара, 69 лет

Тамара также с августа протестует против переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок: "Я никогда не была фанатом Лукашенко. Перед очередными выборами до участия в них не допускали его конкурентов, поэтому я просто не голосовала. Думаю, у многих белорусов гражданская позиция появилась, когда люди увидели альтернативных кандидатов и надежду на перемены".

В тоже время, по словам женщины, среди белорусских пенсионеров все еще хватает тех, кто поддерживает нынешнюю власть: "Это люди, которые очень плохо жили во время перестройки. К сожалению, они не понимают, что и без Лукашенко со временем в стране все наладилось бы. Также это те, кто пережил в деревне послевоенные годы. Сейчас они получили кусок хлеба и покой, считают это высшим благом. Я не могу их осуждать".

Пенсионерка вспоминает, что сразу после выборов 9 августа протестовать вышел ее зять, а на следующий день Тамара присоединилась к своим детям - сначала ездили по городу на машине, сигналя в знак поддержки протестующих. Потом женщина стала участвовать в многотысячных воскресных митингах, правда в последнее время их стали жестко разгонять.

12 октября Тамара была на марше пенсионеров и видела, как силовики применяли светошумовые гранаты и распыляли слезоточивый газ. Тем не менее женщина заверяет, что хотя это ее и пугает, выходить на протесты она не перестанет: "Если здоровье позволит, планирую и дальше участвовать".

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