Политический советник Тихaновской: 25 октября — важная и, возможно, окончательная дата 9 16.10.2020, 19:44

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ФОТО: NN.BY

Против режима Лукашенко будут предприняты очень решительные шаги.

Беларусь вступила в затяжной общественно-политический кризис. Как одно из его решений, Светланой Тихановской был предъявлен ультиматум Лукашенко. Его срок заканчивается 25 октября.

О том, что будет происходить в этот день, «Радыё Рацыя» рассказал политический советник Тихановской Александр Добровольский:

— 25-го будет большая массовая акция. Но это не главное и не единственное. Если не будут выполнены требования, которые заявлены в ультиматуме, будет ряд последствий. Из них заявлена только забастовка и бойкот, однако будет не только это. И если требования не будут выполнены, чтобы режим почувствовал, что общество больше не будет его терпеть, будут приниматься очень решительные шаги.

Александр Добровольский также заметил, что независимые социологические исследования показывают готовность белорусов к длительному сопротивлению. Однако важным остается исключительно мирный характер протестов.

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