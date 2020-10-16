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Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии

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  • 16.10.2020, 20:06
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Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии

Она поблагодарила министров за расширенный список санкций против режима Лукашенко.

Сегодня Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии, Важной темой обсуждения был выдвинутый Лукашенко ультиматум. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана Тихановская поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций, сообщает ее пресс-служба.

На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования Чемпионата по хоккею в Минске в протест против репрессий по отношению к спортсменам.

Также министры заявили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси. Тогда они смогут начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию.

Светлана поблагодарила министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса за то, что оказал ей теплый прием; министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса – за его активное участвие в принятии сакций против Лукашенко; министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу – за то, что он созвал совещание Совета безопасности ООН.

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