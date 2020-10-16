В ВОЗ назвали самое эффективное лекарство от COVID-19

В ВОЗ назвали самое эффективное лекарство от COVID-191
- 16.10.2020, 20:21
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C заявлением выступил генеральный директор организации.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодня есть только одно лекарство, которое является эффективным против заболевания COVID-19 в тяжелой форме.
В настоящее время это Дексаметазон. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет cursorinfo.co.il.
«На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — сказал он.
Напомним, 30 января ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.