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В ВОЗ назвали самое эффективное лекарство от COVID-19

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  • 16.10.2020, 20:21
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В ВОЗ назвали самое эффективное лекарство от COVID-19
Фото: depositphotos.com

C заявлением выступил генеральный директор организации.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодня есть только одно лекарство, которое является эффективным против заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

В настоящее время это Дексаметазон. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет cursorinfo.co.il.

«На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — сказал он.

Напомним, 30 января ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

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