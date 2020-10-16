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Михаил Ширвиндт: Никогда не думал, что белорусы такие цельные личности

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  • 16.10.2020, 20:25
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Михаил Ширвиндт: Никогда не думал, что белорусы такие цельные личности
Михаил Ширвиндт

Россияне все чаще повторяют: «Вот Беларусь — это нация».

Популярный российский телеведущий Михаил Ширвиндт прокомментировал события в Беларуси и героизм протестующих белорусов.

— Мы видим непрекращающиеся акции протеста, непрекращающиеся марши, усиливающуюся карательную систему фашистскую, — рассуждает Михаил Ширвиндт на «Эхе Москвы». — Если вы прогуглите все эти ролики — недавно вышел новый, как сквозь строй прогоняют освобождаемых молодых людей, избивая, крича… Такое ощущение, что они где-то смотрели хронику нацистской Германии, и по этому лекалу они избивают, пытают людей.

А то, что происходит сейчас там, когда, казалось бы, не нашим чета, пенсионеры вышли с маршем протеста, — и как разгоняли, стреляли чем-то, газом их травили — пенсионеров. Это все вызывает зависть к этому сплоченному обществу. Я никогда не думал, что белорусы такие цельные личности.

У нас где-то в Екатеринбурге росгвардейцы выломали дверь, расстреляли парня, который подозревался в краже рулона обоев. И ничего, тихо. На днях следователь Шлыков довел до самоубийства журналистку в Новогороде.

И что? Тихо. Мы все едим, потому что наша страна как никто раболепно любит своих начальников. Начальник! Начальник! Боже мой! А вот он старушку убил. — А он начальник, начальник… И вот они все квохчут и в итоге мы имеем то, что имеем. Сказала одна мудрейшая женщина 92 лет, посмотрев на все, что происходит у нас в Беларуси: «Вот Беларусь — это нация. А мы — так, население». Вот не добавить ни убавить.

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