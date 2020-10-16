В Бресте почтили память 34 тысяч убитых евреев 16.10.2020, 20:33

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фото: 1reg.by

На мероприятие пришли десятки человек.

В Бресте 15 октября почти память убитых 78 лет назад евреев. Очередную трагическую дату отметили у мемориального знака в память о 34 тысяч евреев Бреста и окрестностей, погибших в годы войны, пишет сайт 1reg.by.

Памятный знак находятся рядом с местом первого расстрела узников брестского гетто. Именно 15 октября 1942 года большая часть гетто была уничтожена в деревне Бронная гора Березовского района. На мероприятие пришли около 30 человек.

Глава еврейской общины Регина Симоненко произнесла речь:

«У памяти свои права. Только очень счастливые народы могут позволить её отсутствие. Наша встреча – это встреча – напоминание.

Холокост оставил страшный след на земле. Вот и сегодня мы находимся у памятника, на котором высечено зловещее число – 34 000. 34 тысячи жизней безжалостно оборваны пулей.

Мы должны постоянно напоминать себе, что Холокост – это не шесть миллионов. Это один, плюс один, плюс один. Разве может совесть человечества смыть с себя ответственность за этот геноцид?

Сегодня я желаю вам мира, чтобы никогда в ваши дома не приходили печальные вести. Мир – это самое величайшее благо.

Настоящие люди, те, чья внутренняя суть далека от ненависти и высокомерного презрения к окружающим странам, народам, людям. Только от нас зависит мир на земле. От наших поступков, мыслей, слов, интеллекта, милосердия».

Равин Хайм Рабинович читал поминальный кадиш (поминальная молитва) расстрелянным узникам Брестского гетто.

фото: 1reg.by

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