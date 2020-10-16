В Бресте почтили память 34 тысяч убитых евреев
- 16.10.2020, 20:33
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На мероприятие пришли десятки человек.
В Бресте 15 октября почти память убитых 78 лет назад евреев. Очередную трагическую дату отметили у мемориального знака в память о 34 тысяч евреев Бреста и окрестностей, погибших в годы войны, пишет сайт 1reg.by.
Памятный знак находятся рядом с местом первого расстрела узников брестского гетто. Именно 15 октября 1942 года большая часть гетто была уничтожена в деревне Бронная гора Березовского района. На мероприятие пришли около 30 человек.
Глава еврейской общины Регина Симоненко произнесла речь:
«У памяти свои права. Только очень счастливые народы могут позволить её отсутствие. Наша встреча – это встреча – напоминание.
Холокост оставил страшный след на земле. Вот и сегодня мы находимся у памятника, на котором высечено зловещее число – 34 000. 34 тысячи жизней безжалостно оборваны пулей.
Мы должны постоянно напоминать себе, что Холокост – это не шесть миллионов. Это один, плюс один, плюс один. Разве может совесть человечества смыть с себя ответственность за этот геноцид?
Сегодня я желаю вам мира, чтобы никогда в ваши дома не приходили печальные вести. Мир – это самое величайшее благо.
Настоящие люди, те, чья внутренняя суть далека от ненависти и высокомерного презрения к окружающим странам, народам, людям. Только от нас зависит мир на земле. От наших поступков, мыслей, слов, интеллекта, милосердия».
Равин Хайм Рабинович читал поминальный кадиш (поминальная молитва) расстрелянным узникам Брестского гетто.