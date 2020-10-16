Милиционеров призвали сделать выбор перед истечением срока Народного ультиматума 3 16.10.2020, 20:45

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иллюстрационное Фото

Остался последний шанс стать элитой силовых структур в новой Беларуси.

Милиционеров призвали сделать выбор перед истечением срока Народного ультиматума 25 октября.

Видео опубликовал телеграм-канал МКБ.

Тысячи белорусских милиционеров, сотрудников других силовых органов, прокуратуры, СК уволились после наглого воровства выборов Лукашенко – и объявления им войны гражданам Беларуси. Они не захотели исполнять преступные приказы, быть инструментом подавления собственного народа – и станут элитой силовых структур в новой Беларуси.

Лукашисты все дальше скатываются в бандитизм, все активнее пытаются замарать кровью и преступлениями каждого, кто им служит. Чтобы сдать потом каждого из них – в процессе торговли за личную безопасность при неизбежной кончине режима. 25 октября – Народный ультиматум для каждого. Остался последний шанс.

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