Карабахский шах Кремлю Любко Петренко, zaxid.net

16.10.2020, 20:53

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В игру вступила Анкара.

Обоснованно ли считать Армению пророссийской? Оснований якобы предостаточно. Ереван в своей внешней политике движется главным образом в фарватере России. В частности, в ООН армянские представители фактически всегда голосуют в унисон с российскими. Например, Армения отказалась поддержать резолюцию с осуждением аннексии Крыма.

Впрочем, в последние годы армяне все же отважились на высказывания, которые прямо или косвенно направлены против Москвы. Возможно, подвижкой в этом контексте стала трагедия в городе Гюмри, когда один неадекватный русский солдат расстрелял целую армянскую семью, в том числе и младенца.

В результате, гражданская активность армян вылилась в «бархатную революцию» 2018 года. Она привела в премьерское кресло Никола Пашиняна. Его вряд ли можно назвать врагом Москвы. В конце концов, он сам неоднократно заявлял о своей лояльности России. Однако Кремль стремится не только к лояльности, но и к существованию «кнопок», нажав на которые, он смог бы руководить политиками в странах из так называемой «зоны интересов». Очевидно, что свои кнопки имели предыдущие армянские правители, такие как Серж Саргсян, Карен Карапетян или Роберт Кочарян. Но с «кнопковством» Пашиняна вероятно возникли проблемы.

По этой причине рано или поздно Москва вынуждена была отреагировать. А самым убедительным ее аргументом в области отношений с Ереваном является Нагорный Карабах. Этот аргумент Россия использует уже в течение трех десятилетий. Поэтому стоило ожидать, что ситуация там снова может искусственно вспыхнуть, открывая застарелые раны.

Исторический экскурс

Если, рассуждая о Карабахе, попытаться руководствоваться историко-демографической аргументацией то ситуацию можно запутать окончательно и необратимо. Начиная с четвертого века, этот регион периодически переходил от государства к государству и соответственно подвергался то арменизации, то (условной) азербайджанизации. На этой территории существовали Великая Армения, Кавказская Албания, Персия, правление династии Сефевидов, Карабахское ханство и прочие образования.

Однако для понимания актуальной ситуации исторических экскурсов все же не избежать. К примеру, стоит вспомнить, что в 1805 году по результатам русско-персидской войны согласно Кюрекчайскому договору Карабахское ханство было присоединено к Российской империи. После подписания документа Россия приняла меры по переселению в Карабах армян из Иранского Азербайджана. Мы вспоминаем этот эпизод для понимания, что именно с тех пор, вследствие последовательной политики российских властей, Нагорный Карабах начал населяться преимущественно армянами.

В 1920 году в Карабах пришла Красная Армия. Решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года регион был присоединен к составу Азербайджанской ССР, даже несмотря на то, что девяносто четыре процента населения были армянами. Правда, Нагорному Карабаху дали относительную автономию в пределах республики, создав Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).

В советские времена взаимная неприязнь армян и азербайджанцев не являлась тайной. Она лелеялась в семьях, проявлялась иногда в уличных драках, о ней ходили анекдоты. В конце концов, о ком только анекдоты не ходили, все в СССР хорошо понимали, чего стоят лозунги об интернационализме и братской любви. Впрочем, мало кто был готов к тому, что начало происходить вокруг Нагорного Карабаха во времена горбачевской «перестройки». Карабахские армяне потребовали вывода НКАО из состава Азербайджанской ССР и присоединения ее к Армянской ССР. Их поддержали и армяне из самой Армении. Азербайджанцы, конечно, решительно запротестовали. В игру вступили верховные советы обеих республик, начали принимать постановления о принадлежности Автономной области. ЦК КПСС во главе с генеральным секретарем Михаилом Горбачевым пыталась унять одних и других, но без особого успеха. Наконец дело дошло до вооруженных столкновений, погромов, сотен жертв. Причем и армяне, и азербайджанцы действовали с невиданной доселе жестокостью.

Горбачев, видя, что местные правоохранители не могут совладать с ситуацией, решил призвать на помощь армию. Хотя он должен был бы осознать, что после тбилисских событий апреля 1989 года, это не только не решит проблему, но и заведет ее еще глубже в тупик. Все это и случилось после вхождения в январе 1990 года в Баку советских танков, направленных якобы для того, чтобы унять армянские погромы. На самом же деле военная инвазия лишь привела к большому количеству жертв среди мирного населения.

Но вот в августе 1991 года Советский Союз распался, и уже ничего не сдерживало две «братские» республики от ведения полноценной войны. Война (то есть ее горячая фаза) длилась три года. Военное счастье было на стороне армян. Если тем «счастьем» назвать российскую поддержку. Москва, разумеется, не демонстрировала более благосклонного отношения ни к одной из сторон, хотя почти открыто неформально помогала Армении.

Россия как гарант

В 1994 году Ереван и Баку подписали договор о прекращении огня. Его гарантом, конечно, выступила Россия. Документ фактически зафиксировал победу армян в войне. Ведь под их контролем оказался не только Нагорный Карабах, но и прилегающие (так называемые буферные) территории.

Интересен тот факт, что Ереван все же не решился объявить аннексию захваченных территорий. Нагорный Карабах заявил о создании независимой республики. Хотя ее до сих пор никто не признал, даже Армения.

Таким образом, Карабах стал бомбой замедленного действия, заложенной под мир и спокойствие как Армении, так и Азербайджана. Понятно, что Баку не смирился и никогда не смирится с потерей территорий, поэтому всегда будет стремиться к реваншу. Ереван же будет стараться всеми силами и средствами удерживать статус-кво. А поскольку своих сил у него маловато, то волей-неволей приходится звать на помощь Россию.

Москва же благодаря неопределенности статуса Карабаха получила великолепный рычаг влияния и на Армению, и на Азербайджан. Кремль на словах гарантирует мир в регионе, а реально продает оружие обеим сторонам конфликта, чтобы те в случае чего вцепились друг другу в глотку. Российским властям по силам удерживать обе страны в напряжении, изображая из себя арбитра.

Вполне понятно, что в этом противостоянии наиболее зависимой от Москвы является Армения. Именно на ее территории расположена российская военная база, которая должны служить сдерживающим фактором от вероятной азербайджанской агрессии.

В игру вступает Анкара

Почему же с оглядки на потенциальное вмешательство Кремля, как фактического гаранта защиты статус-кво, то есть военных достижений Армении, Баку все же решился на широкомасштабную наступательную операцию? В телевизионном обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически выставил Армении ультиматум, требуя вывести все свои войска из Карабаха.

Решимость азербайджанцев значительно усилила турецкая поддержка. В целом Анкара своими взаимоотношениями с Россией совсем запутала многих экспертов. С одной стороны, она сбивает российский самолет, с оружием в руках противостоит Москве в Сирии и Ливии. С другой — активизирует сотрудничество с Россией в области поставок оружия (ЗРК С-400), даже, несмотря на опасность окончательно рассориться с остальными коллегами из НАТО и лишиться американской поддержки.

Так и в Нагорном Карабахе Турция повела свою игру, якобы в противовес России. Анкара подстрекает азербайджанцев, снабжает их оружием, в том числе и новейшими боевыми дронами. Россия же пока отмалчивается, ограничиваясь лишь общими призывами к миру.

Из-за этого возникает подозрение, что Москва либо договорилась с Анкарой относительно Карабаха, добившись от Турции уступок в каком-то другом вопросе, либо умышленно спровоцировала азербайджано-турецкую сторону на активные действия, чтобы наказать армян, напомнить им, что без российской поддержки они быстро проиграют все добытое. Также эксперты предполагают, что Москва могла спровоцировать этот конфликт, чтобы таким образом отвлечь мировое сообщество от других горячих точек, являющихся зоной интереса россиян. Прежде всего речь идет об Украине. В результате Москва вновь предложит свои услуги «миротворца», получив, таким образом, геополитические дивиденды.

Ошибка резидента

В то же время у многих экспертов складывается впечатление, что именно в актуальном карабахском конфликте Москва сама себя переиграла. Существенно вмешаться в конфликт на стороне Армении она уже не сможет без риска лобового столкновения с Турцией. А конфликтовать с Анкарой, с которой только что с такими усилиями были налажены благоприятные взаимоотношения, сейчас совсем не на руку Москве. Так что придется сидеть тихо. А помощь если и оказывать, то чрезвычайно осторожно.

В таких условиях Азербайджан имеет достаточно высокие шансы реализовать реванш и отыграть ситуацию, сложившуюся после войны 1991-1994 годов. Но в этом случае Россия рискует потерять такой серьезный рычаг как Нагорный Карабах, которым она влияла и на Баку, и на Ереван.

Любко Петренко, zaxid.net

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