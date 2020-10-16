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Какой будет погода на выходных

  • 16.10.2020, 21:09
Какой будет погода на выходных

Подробный прогноз.

Большинство стран Восточной Европы, в том числе и Беларусь, распрощались с аномально теплой осенью, сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 17 октября утром и днем по юго-восточной половине республики пройдут дожди, по Гомельской области — сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1…6°С, при прояснениях 0… -2°С, максимальная днем +5…10°С.

В воскресенье, 18 октября, скажется влияние атмосферных фронтов и холодной воздушной массы. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики ожидаются осадки, днем в основном кратковременного характера, а ночью по юго-востоку осадки будут продолжительные и в отдельных районах сильные. Велика вероятность местами по стране первого в этом сезоне мокрого снега. Ветер северный с переходом на западный, юго-западный порывистый, днем по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью −3…+4°С, днем +3…9°С.

В начале следующей недели сохранится влияние холодных воздушных масс.

В понедельник, 19 октября, атмосферное давление подрастет, фронтальные разделы покинут нашу республику и уменьшится количество облаков. Под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с северо-запада Европы, местами по нашей стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью −2…+4°С, днем +3…10°С.

По предварительному прогнозу в середине недели холодный воздух покинет территорию страны, и температура вернется в свою климатическую октябрьскую норму.

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