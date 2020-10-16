В Европарламенте обсудили, как наказать белорусских силовиков 16.10.2020, 21:12

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Ситуация в Беларуси не сходит с повестки дня Европарламента.

В пятницу, 16 октября, комитет по иностранным делам совместно с подкомитетом по правам человека провел слушания, посвященные тому, как бороться с безнаказанностью силовиков за применение насилия против участников протестов в Беларуси, пишет "Немецкая волна".

"Люди на улицах требуют международной справедливости, потому что правосудие внутри Беларуси для них недоступно. Главный вопрос - как можно преодолеть эту безнаказанность, ведь сейчас обычные омоновцы не боятся совершать эти преступления", - заявил Андрюс Кубилюс, сопредседатель делегации Европарламента "Евронест", выступившей одним из организаторов слушаний.

Белорусские правозащитники просят ЕС об экономических санкциях

В отличие от дебатов, цель таких слушаний - дать возможность евродепутатам собрать мнения и информацию. Для этого, как и на слушания в начале сентября, пригласили выступить по видеосвязи белорусских активистов. В частности, председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого и руководителя юридической комиссии "Белорусского хельсинкского комитета" Гарри Погоняйло.

Беляцкий рассказал о том, что после визита Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, демонстрации разгоняли с "особой жесткостью". На следующий день задержали более 600 протестующих, а в понедельник против пенсионеров, участвовавших в марше, применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. "Мы все время фиксируем эти случаи неадекватного применения насилия со стороны сотрудников милиции, которые фактически совершают преступления и действуют безнаказанно", - добавил Беляцкий.

Для противодействия этому он призвал Евросоюз расширить санкционный список "против тех, кто совершает преступления, прикрываясь властью". Как известно, в начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников за фальсификацию выборов 9 августа и за репрессии против протестующих. Теперь Евросоюз готовится расширить список.

"Санкции важны. Санкции - спорный инструмент, но без них нельзя, если мы говорим о Беларуси. Справедливость - это основной приоритет для нас, но мы понимаем, что для ее восстановления может понадобиться десятилетие", - заявил латвийский евродепутат из фракции социал-демократов Нильс Ушаковс. По его словам, для протестующих будет малым утешением знать, что милиционер, побивший их, не сможет въехать в ЕС или предстанет перед судом через 20 лет. Поэтому евродепутат предложил предоставлять больше стипендий студентам из Беларуси и создавать возможности белорусам, вынужденным покинуть страну, вести бизнес или устроиться на работу в ЕС.

Судебное преследование белорусских силовиков за границей

В свою очередь Гарри Погоняйло напомнил, что по двум тысячам заявлений на действия силовиков в Беларуси не было возбуждено ни одного уголовного дела. Для привлечения к ответственности за нарушения прав человека он предложил воспользоваться универсальной уголовной юрисдикцией. По словам Погоняйло, в Польше и Литве уже ищут способы применить этот инструмент для судебных дел против белорусских силовиков по заявлениям покинувших Беларусь людей. "Если мы сможем довести дела, по которым будут приняты меры пресечения в виде заключения под стражу, выданы ордера на арест и переданы Интерполу, то это хоть в какой-то степени может повлечь изменение ситуации внутри Беларуси, потому что многие из силовых ведомств поймут, что рано или поздно они предстанут перед судом", - пояснил Погоняйло.

Выступая после него, профессор международного публичного права Брюссельского свободного университета Вайос Кутрулис уточнил, как можно использовать универсальную юрисдикцию. "Конвенция (ООН. - Ред.) против пыток предоставляет возможность государствам установить свою юрисдикцию для расследования пыток на территории других стран", - пояснил он. В пример Кутрулис привел суд над двумя бывшими сотрудниками спецслужб Сирии, начавшийся в апреле в Германии.

Миссия по сбору фактов

При этом Кутрулис отметил, что первым шагом должна стать документация фактов нарушения международного права. Для этого он посоветовал организовать миссии по сбору фактов. Их могут отправлять, например, Совбез или Генассамблея ООН, а в конце 2008 года Евросоюз и сам единожды снарядил миссию по сбору фактов о российско-грузинской войне. Впрочем, как напомнила германский евродепутат от "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon), работа миссии стала возможной только благодаря согласию и Москвы и Тбилиси.

Ряд евродепутатов призвали начать с поддержки белорусских правозащитников, собирающих факты о силовиках, нарушающих права человека. Так, немец Михаэль Галер (Michael Gahler) из Европейской народной партии (ЕНП) предложил создать два реестра: тех, кто отдает приказы и тех, кто их исполняет. Он добавил, что для сохранности эти данные должны храниться не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Второй шаг, по словам Кутрулиса - восстановление справедливости. Проблему он видит в том, что Беларусь не участвует во многих международных организациях, например, не подписала Римский статут Международного уголовного суда. Однако Минск принял юрисдикцию Комитета по правам человека ООН. В него можно обращаться с жалобами на нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах. Делать это могут как государства, так и физические лица.

"Недостаток этого пути - доклады, принимаемые Комитетом, не имеют обязывающей силы для Беларуси. Но я верю, что они являются хотя бы важным политическим инструментом", - уточнил Кутрулис.

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