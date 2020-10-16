Как на Кипре отменили «золотые паспорта» 1 16.10.2020, 21:31

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фото: afp

Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действовала с 2002 года.

На Кипре объявлено о прекращении так называемой программы “золотых паспортов”, в соответствии с которой можно было получить гражданство Кипра, страны Европейского союза, вложив в кипрскую экономику и недвижимость в общей сложности два с половиной миллиона евро, передает “Радио Свобода“.

Официальное название программы – "Гражданство в обмен на инвестиции".

Накануне принятия этого решения властями Кипра катарский телеканал "Аль-Джазира" показал репортаж-расследование, в котором журналист, выдававший себя за китайца с криминальным прошлым, договорился о получении кипрского гражданства с депутатом кипрского парламента, владельцем строительной корпорации Христакисом Дзованисом и с председателем парламента Кипра Деметрисом Силлурисом. “Претендент на гражданство” не скрывает, что в КНР его обвиняют в коррупции и могут отправить в тюрьму на долгий срок, а адвокат, сопровождающий сделку, обещает решить и проблему с изменением имени в паспорте, чтобы избежать дальнейших преследований. Съемки велись скрытой камерой.

Президент Кипра Никас Анастасиадис распорядился создать комиссию по расследованию фактов, изложенных в репортаже "Аль-Джазиры". В Никосии состоялись демонстрации протеста против злоупотреблений при предоставлении кипрского гражданства. Программа “золотых паспортов” действовала с 2002 года и принесла в казну страны миллиарды долларов.

Скандалы, связанные с этой программой, вспыхивали и раньше, их фигурантами были и граждане России, получившие такой паспорт. Европейская комиссия не раз выражала озабоченность по поводу того, что гражданами страны – участницы ЕС становятся люди, чье прошлое по меньшей мере вызывает сомнения. В ноябре прошлого года кипрское гражданство было аннулировано почти у 30 человек, 9 из них – россияне, получившие его в рамках программы “золотых паспортов”.

Как сообщило на этой неделе русскоязычное кипрское издание "Европа-Кипр", генеральный аудитор Республики Кипр Одиссеас Михаилидис заинтересовался фактом выдачи 18 кипрских паспортов директорам и акционерам компании, занимающейся созданием системы игорных заведений. По предварительным данным, эти люди не инвестировали в Кипр ни цента: они не приобрели недвижимость и не вложили средства в экономику страны, как того требуют положения программы "Гражданство в обмен на инвестиции". Но решение кабинета министров о выдаче им кипрских паспортов было принято за один день.

В начале сентября кипрская газета "Политис" опубликовала список людей, которые получили так называемые "золотые паспорта" Кипра за инвестиции с 2008 по 2012 год. Ранее перечень был засекречен, теперь гриф "секретно" снят. Издание ссылается на письмо президента Кипра. В нем говорится, что за эти четыре года кипрское гражданство получил 141 иностранец, 34 из них на момент подачи заявления "входили в группу высокого риска". В их числе член правления госкорпорации ВЭБ РФ Михаил Кузовлев; совладелец Evraz Александр Фролов; бывший член Совета Федерации от Чувашии, совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев; владелец торговой сети Spar в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин; гендиректор компании "БФА-Девелопмент" и вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Людмила Коган; владелец группы компаний ЕСН Григорий Берёзкин и другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что "список нуждается в проверке".

Кипрское гражданство за инвестиции получили и ряд украинских бизнесменов, пишет издание.

Об обстоятельствах отмены программы "золотых паспортов" рассказывает издатель еженедельника "Европа-Кипр" Андрей Авситидийский.

– Правда ли, что программа "Гражданство в обмен на инвестиции" была свернута после репортажа телеканала "Аль-Джазира" о коррупции при выдаче кипрских паспортов?

– Да, это ровно так случилось, на следующий день буквально. Но дело в том, что это был далеко не первый репортаж "Аль-Джазиры". В этом году уже вышло как минимум два, может быть, даже и три. Официальной реакцией на них было, что, мол, это просто пропаганда, а на самом деле все хорошо. "Аль-Джазира" – телеканал катарский, а у Турции и Катара очень хорошие взаимоотношения. И у властей Кипра была версия, что это все делается с подачи Турции, чтобы насолить Кипру. Но этот последний репортаж, где журналисты уже пошли на откровенную провокацию, лобовую, и она удалась, когда адвокат, депутат парламента и спикер парламента, второй человек в стране, говорят о том, что без проблем можно получить кипрский паспорт, и не важно, какое у человека прошлое, пусть криминальное, куда уже дальше-то? После этого, конечно, какие-то решения должны были быть приняты и выводы сделаны. И вот ровно это и произошло.

– Как-то пострадали фигуранты этого репортажа? Я имею в виду кипрских чиновников, коррумпированность которых была очевидна?

– Ушли в отставку депутат парламент, который фигурировал в репортаже, и глава парламента подал в отставку, хотя поначалу не хотел этого делать. Его изначальная версия была такая: давайте я временно приостановлю свои полномочия, пока будет расследование Генпрокуратуры, а когда оно закончится, тогда уже посмотрим, какие будут выводы. Но он ушел под давлением общественности. Вчера был вечером достаточно серьезный митинг в столице Кипра Никосии, люди протестовали против коррупции, многих киприотов возмутило, что так откровенно торгуют паспортами.

И сейчас в соцсетях, в кипрском сегменте, многие просто стебутся над властями откровенно. За последние два дня набирает популярность мем, он стал именно кипрским, который звучит так: "Только не спрашивайте меня об этом, иначе вас заберет демон". Откуда это все происходит? Кипрские журналисты, когда посмотрели репортаж "Аль-Джазиры", они обратились за комментариями к президенту. Ну, естественно, это было мероприятие, которое никакого отношения к "золотым паспортам" не имело, но прежде чем журналисты обратились к президенту, он понял, о чем будет вопрос, и он сказал буквально следующее: "Не спрашивайте меня об этом репортаже, иначе вас заберет демон". Пресс-служба уже сказала, что это была шутка, но эта фраза уже стала фразой года, многие ее повторяют к месту и не к месту. И уже такие анекдоты пошли, допустим, муж возвращается домой поздно, жена спрашивает: "Дорогой, где ты был?" – а он отвечает: "Не спрашивай меня об этом, иначе тебя заберет демон".

– И программа "золотых паспортов" была немедленно свернута? Как обойдутся с теми, кто уже подал заявку на такой паспорт, но его еще не получил?

– Там в решении правительства фигурирует дата – 1 ноября. То есть оставалось 18 дней до конца октября, и за это время все заявки, которые уже поданы, их около 300, должны быть рассмотрены. Плюс те люди, которые подадут документы до конца октября, их заявки тоже будут рассмотрены.

– Еврокомиссия уже довольно давно рекомендовала если не свернуть эту программу, то, по крайней мере, очень серьезно усилить проверки тех, кто подает заявления и собирается вносить два с половиной миллиона евро ради получения кипрского гражданства. Почему Еврокомиссия не была услышана?

– Вы правы абсолютно, неоднократно звучали предупреждения, но в рамках Евросоюза эти предупреждения, видимо, власти Республики Кипр воспринимали как рекомендации. И была достаточно вялая реакция. Но все-таки под давлением властей ЕС были ужесточены условия получения "золотых паспортов". Был проведен тендер, были три компании, которые выиграли его, и они стали проводить проверку потенциальных кандидатов на предмет таких вещей, как криминал, отмывка денег и так далее. Вроде как на словах все стало гораздо лучше. Ну, наверное, я думаю, и на практике улучшилось. Более того, я убежден, что большая часть людей, которые получили таким образом кипрские паспорта, они все-таки достойные люди. Но очевидно совершенно, что у части тех, кто получил "золотые паспорта", так скажем, прошлое оставляет желать лучшего.

– Эта программа принесла миллиарды долларов экономике Кипра. Если отвлечься от коррупции, все-таки насколько эта программа помогала экономике Кипра? И насколько серьезно ее отсутствие может теперь сказаться, на ваш взгляд?

– По официальным данным, было заработано от 6 до 7 миллиардов. Но надо понимать, куда пошли эти деньги. В основном они пошли в строительный сектор, то есть тем девелоперам, которые начали строить высотки, и юридическим компаниям, которые занимались оформлением процесса получения гражданства. С одной стороны, безусловно, эти деньги, конечно, помогли, но много людей на Кипре говорят, что эта помощь отправлялась в очень узкий сектор экономики, то есть деньги прошли мимо большинства жителей Кипра. То есть на этой схеме зарабатывала лишь очень небольшая группа людей, вот такая основная мысль. И она вчера звучала на митинге протеста.

– Много ли россиян воспользовались этой программой?

– Я боюсь вам сейчас назвать точные данные, но однозначно немало. И россияне в числе первых, я думаю, наряду с гражданами Китая и арабских стран.

– Какая-то возможность для возобновления подобной программы на Кипре остается?

– Я думаю, она будет возобновлена, просто на каких-то других условиях. Сейчас шумиха уляжется, Генпрокуратура закончит расследование. Дело в том, что на Кипре все так неспешно происходит, и у нас одно из любимых словечек – это "сига-сига", по-гречески это означает "медленно-медленно". Сейчас шумиха уляжется, вот спикер ушел в отставку, Генпрокуратура придет к каким-то выводам. И я думаю, что в следующем году, это, конечно, мои предположения, программа будет возобновлена, просто на других условиях. Каких именно – об этом можно лишь гадать на данный момент, – говорит Андрей Авситидийский.

Программы, аналогичные кипрской, продолжают действовать на Мальте и в Болгарии. Там для получения "золотого паспорта" нужно инвестировать меньшую сумму, но процесс предоставления гражданства значительно более сложный, чем на Кипре. Кроме того, там введены ежегодные квоты на "золотые паспорта".

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