Трамп и Байден возвращаются к предвыборной кампании 9 16.10.2020, 21:53

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Кандидаты решили сфокусироваться на колеблющихся штатах по мере приближения выборов.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден возвращаются к проведению своих предвыборных кампаний в пятницу после спарринга, который они накануне вечером провели в ходе параллельно вышедших в телеэфир встреч с избирателями, передает «Голос Америки».

Трамп и Байден посетят три колеблющихся штата в преддверии выборов, которые пройдут 3 ноября, пытаясь завоевать симпатии избирателей, 18 миллионов из которых уже проголосовали, по данным Университета штата Флорида.

Трамп сделает остановки во Флориде и Джорджии, двух южных штатах, которые считаются решающими для его переизбрания на второй срок. Президент выступает с речью в Форте-Майерс, штат Флорида, где он будет говорить о защите пожилых людей, а затем посетит города Окала во Флориде и Макон в Джорджии.

Байден посетит Саутфилд в Мичигане, где выступит с речью о расширении доступа к медицинской помощи, а затем проведет мероприятие в Детройте, чтобы призвать избирателей проголосовать досрочно.

Большинство опросов показывают, что Байден неизменно продолжает лидировать в гонке за Белый дом уже в течение нескольких месяцев. Трамп надеется улучшить свои результаты за счет проведения предвыборных мероприятий и во время следующих президентских дебатов, которые запланированы на 22 октября.

Трамп отказался участвовать во вторых президентских дебатах после того, как организаторы заявили, что они пройдут в виртуальном режиме в связи с положительным тестом Трампа на COVID-19 в начале октября. Вместо этого президент поздно вечером в четверг встретился с избирателями в Майами. Байден в это же самое время провел встречу с избирателями в Филадельфии.

Кандидат на пост вице-президента от демократов Камала Харрис приостановила поездки в рамках избирательной кампании до понедельника после того, как двое человек, связанных с ее окружением, были диагностированы с COVID-19. Штаб Байдена заявил, что ни Харрис, ни Байден не заразились коронавирусом.

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