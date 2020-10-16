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Как работники Музея истории Могилева во главе с директором требуют новых свободных выборов

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  • 16.10.2020, 22:17
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Как работники Музея истории Могилева во главе с директором требуют новых свободных выборов
Алексей Батюков, директор Музея истории Могилева
Фото: Ольга Васильева / Белсат

Директор музея Алексей Батюков рассказал, что ходит на акции протеста по двум причинам.

16 октября в Могилеве состоялись сразу 2 судебных процесса над директором Музея истории Могилева Алексеем Батюковым, передает «Белсат». Его судили за участие в мирных митингах и шествиях в августе и сентябре в Могилеве. Утром 16 октября суд Ленинского района присудил ему штраф в размере 10 базовых величин (270 рублей), а вечером суд Октябрьского района добавил еще один штраф в размере 13 базовых величин (351 рубль).

На обоих судах Алексей Батюков, директор Музея истории Могилева, держался единой позиции: он признал, что принимал участие в мероприятиях, но не признал за собой вины.

«Я находился на акциях по двум причинам. Во-первых, я почувствовал нарушение избирательных прав: на моем участке не был вывешен протокол, а некоторых кандидатов, которым я симпатизировал, лишили возможности участвовать в выборах. А во-вторых, как историк я имел профессиональный интерес. Поскольку я должен фиксировать исторические события как свидетель, как наблюдатель, то мне нужно было быть там, среди людей, чувствовать их настроение, цели», – заявил Батюков на суде.

В протоколах Батюкова было написано слово в слово то же, что в сотнях других протоколов по ч. 1.ст.23.34 КоАП «шел в колонне людей, которые выкрикивали лозунги, имели оппозиционную символику, махали руками… с целью публичного выражения неудовольствия президентскими выборами».

Этот протокол Батюков тоже не оставил без внимания. Во-первых, он отметил, что бело-красно-белый флаг когда-то был государственным и вряд ли сейчас этот флаг занесен в какой-то список оппозиционной символики. И во-вторых, в протоколе указано, что люди выражали свое недовольство с выборами президента, но это не так.

«Люди выступали не против выборов, а против нарушения законодательства во время избирательной кампании», – уточнил Батюков.

На суде у Алексея произошла редкое событие: подсудимый сам показывал судье себя на видео.

«Вот это я! Я не отрицаю того, что я там был, шел по всему маршруту» – говорил Батюков.

«Когда я там находился, то понимал, что потом мне могут инкриминировать что угодно. Но там я реализовывал свои гражданские права, поэтому нарушителем себя не считаю», – так Батюков ответил на вопрос судьи Ольги Кравченко, считает ли он себе виновным.

Протестный марш в Могилеве. Фото: Ольга Васильева / Белсат

В сентябре часть коллектива музея истории Могилева также реализовала свое конституционное право высказывать мнения. Работники музея написали коллективное обращение к белорусам и к властям с требованиями новых свободных выборов. После этого было еще одно обращение в поддержку Александра Балберова, которого уволили из художественного музея имени П. Масленикова за гражданскую позицию.

«Эти обращения привели к бурному обсуждению внутри коллектива, так как не все поддержали этот шаг. Но я сразу сказал всем сотрудникам, что любое мнение не будет никак преследоваться. Если вы высказались – вы не перешли границы законов».

На себя Алексей никакого давления не чувствует, но уверен, что те обращения, как и сами митинги, не остались незамеченными. «Единственное, чего жаль, так это прекрасного и талантливого работника – замдиректора Музея истории Могилева Евгений Балберов после выборов написал заявление на увольнение в знак солидарности со своим братом».

«Надо искоренять у белорусов то, что я называю презумпция вины. Люди не должны бояться находиться на мирном мероприятии, не должны бояться высказывать свое мнение», – сказал на прощание Алексей Батюков.

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