В главном корпусе БГУ начали обратный отсчет для Лукашенко

В главном корпусе БГУ начали обратный отсчет для Лукашенко1
- 17.10.2020, 8:12
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Срок, отведенный Народным ультиматумом, неумолимо подходит к концу.
В главном корпусе БГУ начали вести отсчет дней до Народного ультиматума, сообщает телеграм-канал kyky_org.
Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.