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В главном корпусе БГУ начали обратный отсчет для Лукашенко

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  • 17.10.2020, 8:12
  • 3,721
В главном корпусе БГУ начали обратный отсчет для Лукашенко

Срок, отведенный Народным ультиматумом, неумолимо подходит к концу.

В главном корпусе БГУ начали вести отсчет дней до Народного ультиматума, сообщает телеграм-канал kyky_org.

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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