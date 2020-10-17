«Мы солидарны»: рабочие «Гродно Азота» обратились к заводчанам Беларуси 1 17.10.2020, 8:23

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Фото: ТАСС

Рабочие поддержали всех, кто борется за свободу для белорусов.

Работники «Гродно Азота» и филиала «Завод Химволокно» записали видео, в котором они обратились к властям, руководству предприятия и всем белорусам. Заводчане среди прочего осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам, а также выступают против фальсификации результатов выборов, сообщает tut.by.

— Мы, азотовцы, как и многие другие, не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей любимой Беларуси. Мы устали и категорически против обмана и жестокости. Мы против той бесчеловечности, которая сейчас происходит на улицах, на наших глазах и глазах наших детей.

Заводчане также обратились к работникам других государственных предприятий Беларуси.

— Чтобы ни говорили про нас в государственных СМИ, мы солидарны с вами. Мы не можем наблюдать за происходящим со стороны. Абсолютное большинство работников нашего завода также придерживается этой же позиции, но не все могут открыто ее высказывать по разным причинам.

По мнению работников «Гродно Азот», в администрации предприятия «многие также против того, что происходит в стране, но не могут говорить об этом открыто».

— Пожалуйста, перестаньте препятствовать высказыванию своего мнения работниками предприятия. Ведь каждый гражданин нашей страны имеет право на свою точку зрения, которая может не совпадать с вашей. Перестаньте давить на людей и запугивать их. Мы и так сильно обеспокоены количеством увольняющихся наших сотрудников. Среди них есть специалисты, на подготовку которых требуются годы, разваливаются целые коллективы.

В обращении к гражданам Беларуси заводчане отметили:

— Мы, как и остальные жители Беларуси, за правду, право и возможность иметь свое мнение. Мы против лжи, насилия, против беззакония и ущемления прав, в том числе и права выбора. Мы против фальсификаций и жестокости. Мы требуем защиты и соблюдения наших конституционных прав. Также мы обеспокоены ситуацией на международной арене, отзывом послов практически всех европейских демократических стран.

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