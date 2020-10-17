От «киндера» к «Новичку» 6 Виталий Портников, «Грани»

17.10.2020, 8:27

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Виталий Портников

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Правитель и отравитель.

Когда в апреле 1998 года президент Борис Ельцин назначил Сергея Кириенко новым премьер-министром Российской Федерации, многие говорили не только о "киндер-сюрпризе", но и о начале новой эпохи российских элит: правительством руководил уже не "красный директор" из нефтегазового сектора, а молодой технократ, преданный идеям либеральной экономики.

То, что произошло с карьерой Сергея Кириенко за эти два с лишним десятилетия, - отличная иллюстрация к политической биографии России. За 22 года молодой технократ, преданный либеральным идеям, перевоплотился в чудище, отравителя, преступника, против которого вводят санкции в Европейском Союзе. Ни о какой новой эпохе говорить не приходится: молодой технократ превратился в пожилого приспособленца, не стесняющегося в средствах для доказательства своей нужности ошалевшему правителю, а нынешние "молодые технократы" во власти - бывшие охранники этого самого правителя.

Биографию Сергея Кириенко стоит написать хотя бы потому, что если бы Россия была другой, иной могла бы оказаться и его судьба. Кириенко, конечно же, приспособленец. В 1998 году либеральная экономика интересовала его примерно так же, как в 2020 году интересует управляемая демократия. Но в 1998 году Кириенко приспосабливался к России Ельцина - уже деградировавшей, но все еще оставлявшей впечатление государства, способного развиваться в сторону цивилизованного мира, а не средневекового кошмара. В 2020 году Кириенко приспосабливается к России Путина - не оставляющей никаких надежд.

Для того чтобы состояться в России Ельцина, нужно было изображать из себя преданного молодого технократа и обучаться политическому искусству. Для того чтобы состояться в России Путина, достаточно просто угождать правителю и участвовать в его самых омерзительных намерениях - другого способа оставаться у власти и денег просто не существует, нужно быть лучшим учеником.

Сейчас только специалисты по политической истории помнят об этом потрясающем лозунге "Путина - в президенты, Кириенко - в Думу" и об избирательной кампании российских либералов, старавшихся соединить в сознании сторонников имена будущего президента и бывшего премьер-министра. Даже тогда эта кампания не вызывала никакого чувства кроме отвращения. Потому что можно было понять, зачем Путин Ельцину и прохиндейской семейке состарившегося президента. Но совершенно нельзя было уяснить, зачем этот так и не ставший бывшим чекист нужен Кириенко, Немцову, Гайдару или Чубайсу. И имена Путина и Кириенко в восприятии любого здравомыслящего человека так и остались разделены. Тем более что очень быстро стало ясно: в стране, президентом которой работает Путин, никаких либералов в Думе быть не может. Только Жириновский и Миронов, только хардкор!

Зато теперь, спустя два десятилетия после той предвыборной кампании, Кириенко удалось то, что не получилось в начале правления Путина. Теперь его фамилия и фамилия Путина сочетаются прочно, одного нет без другого: правитель и отравитель.

Виталий Портников, «Грани»

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