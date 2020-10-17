Во Франции уроженец Москвы убил школьного учителя 17.10.2020, 8:56

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Фото: Reuters

Преподаватель обсуждал с учениками понятие свободы слова.

Французская полиция расследует как теракт убийство школьного учителя в пригороде Парижа Конфлан-Сен-Онорин. Нападавший, как сообщают французские СМИ, напал в пятницу на преподавателя с ножом и отрезал ему голову. Сам он был убит полицейскими, передает «Радио Свобода».

В своем твиттере нападавший разместил фотографию тела убитого и взял ответственность за преступление на себя. Он обвинил учителя в оскорблении пророка Мухаммеда. Твиттер-аккаунт нападавшего удален.

По информации Le Monde, полиция обнаружила у нападавшего документы, из которых следует, что это родившийся в Москве 18-летний представитель чеченской общины. Об этом же пишут и другие СМИ. Официально это пока не подтверждено.

По сообщениям французских СМИ, преподаватель, обсуждая с учениками понятие свободы слова, в качестве примера показывал им карикатуры на пророка, опубликованные во французских изданиях.

Официальные представители французских властей осудили убийство. На месте трагедии вечером в пятницу побывал президент Эммануэль Макрон.

В адрес журнала Charlie Hebdo регулярно поступают угрозы за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на офис журнала: погибли 12 человек.

Редакция Charlie Hebdo после теракта не раз публиковала карикатуры на пророка Мухаммеда. В последний раз это произошло в сентябре 2020 года, когда в Париже начался суд по делу о январском нападении 2015 года.

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