Сегодня в Беларуси пройдут Марш молодости и Женский марш 17.10.2020, 9:07

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Фото: «Радыё Свабода»

12:00, улицы Минска и других городов.

Независимые телеграм-канал рассказали белорусам о планах на протестную субботу, 17 октября:

— Доброе утро, друзья! Сегодня намечается активная суббота – пройдут сразу два марша. Одеваемся потеплее, не забываем маски и хорошее настроение – и вперед!

Женский марш

Наши требования все те же:

Отставка Лукашенко и новые выборы

Свобода ВСЕХ политзаключенных

Расследование по ВСЕМ актам насилия над мирными гражданами

Женщины! Мы должны снова выйти на марш и показать, что в этой стране нет места фашистскому режиму!

Вот наш план на субботу:

МАРШ

Dana Mall - 12:00 - 14:00 (Идем гулять в сторону центра)

ДЕМАРШ с цветами

Место - от площади Победы до ЦУМа. (со стороны ЦУМа)

Время: 15.00 - 17.00.

P.S. одевайтесь теплее и не забывайте масочки.

17/10 — МАРШ МОЛОДОСТИ

СУББОТА / 12:00 / УЛИЦЫ ГОРОДА

Студенты во все времена были движущей силой истории. И в этот раз нам не обойтись без вашего активного и массового участия.

До народного ультиматума осталось 9 дней. К протесту подключаются все социальные группы: пенсионеры, рабочие, матери и люди с инвалидностью.

Наш ответ — солидарность!

В эту субботу 17/10 проводим Марш молодости.

Чем больше людей и маршей выйдет на улицы городов в одно время, тем сложнее слабовикам будет контролировать происходящее. Встречаемся и идём маршем по улицам города. Видим опасность — разбегаемся и собираемся снова.

Наша сила — в мобильности. Надевайте спортивную обувь, включайте в колонках музыку, настраивайтесь на активную городскую прогулку.

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