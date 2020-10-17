Сегодня в Беларуси пройдут Марш молодости и Женский марш
- 17.10.2020, 9:07
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12:00, улицы Минска и других городов.
Независимые телеграм-канал рассказали белорусам о планах на протестную субботу, 17 октября:
— Доброе утро, друзья! Сегодня намечается активная суббота – пройдут сразу два марша. Одеваемся потеплее, не забываем маски и хорошее настроение – и вперед!
Женский марш
Наши требования все те же:
Отставка Лукашенко и новые выборы
Свобода ВСЕХ политзаключенных
Расследование по ВСЕМ актам насилия над мирными гражданами
Женщины! Мы должны снова выйти на марш и показать, что в этой стране нет места фашистскому режиму!
Вот наш план на субботу:
МАРШ
Dana Mall - 12:00 - 14:00 (Идем гулять в сторону центра)
ДЕМАРШ с цветами
Место - от площади Победы до ЦУМа. (со стороны ЦУМа)
Время: 15.00 - 17.00.
P.S. одевайтесь теплее и не забывайте масочки.
17/10 — МАРШ МОЛОДОСТИ
СУББОТА / 12:00 / УЛИЦЫ ГОРОДА
Студенты во все времена были движущей силой истории. И в этот раз нам не обойтись без вашего активного и массового участия.
До народного ультиматума осталось 9 дней. К протесту подключаются все социальные группы: пенсионеры, рабочие, матери и люди с инвалидностью.
Наш ответ — солидарность!
В эту субботу 17/10 проводим Марш молодости.
Чем больше людей и маршей выйдет на улицы городов в одно время, тем сложнее слабовикам будет контролировать происходящее. Встречаемся и идём маршем по улицам города. Видим опасность — разбегаемся и собираемся снова.
Наша сила — в мобильности. Надевайте спортивную обувь, включайте в колонках музыку, настраивайтесь на активную городскую прогулку.