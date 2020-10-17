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Ученые выяснили, кому лучше сделать прививку от COVID-19 первым

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  • 17.10.2020, 9:26
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Ученые выяснили, кому лучше сделать прививку от COVID-19 первым

Это необходимо, чтобы остановить пандемию.

Ученые установили наиболее эффективный способ использования вакцины от коронавируса, если и когда она станет доступной. Как оказалось, первыми прививки должны сделать люди возрастом 30-59 лет. Это будет иметь наибольшее влияние на распространение COVID-19.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте medrxiv.org. Издание отмечает, что его результаты еще не прошли профессиональную проверку. А значит к ним нужно отнестись осторожно. Впрочем, международная команда ученых пришла к выводу, что если первыми вакцину получат молодежь и люди среднего возраста, это "более чем вдвое" повысит ее эффективность в сокращении распространения коронавируса.

Исследователи выяснили, что в 179 странах люди в возрасте 30-59 лет образуют "группу высокого приоритета", потому что они больше всего контактируют с другими. А это означает, что они чаще болеют сами и распространяют COVID-19. Исследователи утверждают, что от правильного применения вакцины сильно зависит ее эффективность.

"Вакцинация должна быть, прежде всего, нацелена на молодых и взрослых среднего возраста. Поскольку эти люди чаще всего заражаются и передают инфекцию. Вакцинировав конкретные возрастные группы мы можем радикально сократить количество доз, необходимых для укрощения распространения вируса", - сказал соавтор исследования из Университета Джеймса Кука в Австралии Майкл Михан.

"Вакцина вряд ли будет на 100% эффективной для всех, кто ее получит. Поэтому прививки нужно будет делать 80-90% населения, чтобы появился коллективный иммунитет. Однако, количество людей, которые должны вакцинироваться, можно серьезно сократить, например, до 50-60%, если определить приоритетные возрастные группы", - пояснил он.

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