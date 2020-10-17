Лукашенко напуган и лишен поддержки 17.10.2020, 9:41

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Фото: ТАСС

Узурпатор будет бежать пешком или на тракторе?

Светлана Тихановская на этой неделе выставила ультиматум бывшему правителю Беларуси Александру Лукашенко, пишет в статье на сайте «Новое время» политический обозреватель Иван Яковина.

Тихановская объявила, что если узурпатор не прекратит насилие, не выпустит политзаключенных и не уйдет на пенсию, то в Беларуси начнется самая настоящая революция. Жители страны станут перекрывать дороги, прекратят покупать что-либо в государственных магазинах и провозгласят всеобщую забастовку.

На исполнение выдвинутых требований бывшему правителю отведено чуть менее двух недель. Забастовка и все прочее начнется в том случае, если Лукашенко до 25 октября не исполнит выдвинутые требования.

Таким образом, цель определена, пути ее достижения — тоже. Структурная организация имеется. Время, чтобы хорошо подготовиться, — есть, ресурсы тоже есть, желание скинуть диктатора у самих белорусов — бьет ключом.

Тут надо упомянуть несколько событий. Первое — марш пенсионеров, которые в прошлом всегда его поддерживали. Лукашенко сначала мешкал и сомневался, но потом все же бросил своих гоблинов бить и травить газом стариков и старушек.

Кадры этих событий облетели всю страну. Таким образом он лишился остатков поддержки старшего поколения белорусов, которое ранее высоко ценило его приверженность советским ценностям.

Второе. Поход самого Лукашенко в СИЗО к оппозиционерам. Эта попытка — свидетельство слабости и неспособности поставить ситуацию под контроль.

Фактически, он просит у белорусского народа перемирия, чтобы перевести дух, перегруппироваться, получить из Москвы финансирование и дополнительные силы, а потом уже душить и ломать людей с новыми силами.

К счастью, вместо передышки он получил ультиматум.

Третье. Мира Лукашенко попросил по той причине, что у него заканчиваются ресурсы. А без денег даже самая злобная диктатура долго не проживет. Москва, Пекин и арабы не дают и не дадут ему новых кредитов, пока он не восстановит контроль над ситуацией.

Но люди с улиц не уйдут, его контроля не будет. Поэтому очень скоро Лукашенко останется совсем без денег. Поскольку никакой идеологии за диктатором нет, его режим тут же рухнет сам.

Враг белорусского народа — Александр Лукашенко — напуган и лишен поддержки. Его ресурсы на исходе, а его попытка получить передышку не удалась. Он прячется за омоновцами, которые прячутся за анонимностью, но даже так видно, что им всем очень страшно.

Следующие полторы недели у Лукашенко будет нарастать паранойя. Он обязательно начнет думать о том, куда бы сбежать в случае начала переворота и революции.

Хотя с этим у него сейчас могут возникнуть проблемы. Дело в том, что личный самолет Лукашенко, отправленный в Германию на техобслуживание, никуда не может улететь — немецкие рабочие отказываются его ремонтировать.

Случись что, придется ему, видимо, как Янукович, по старинке, на вертолете драпать. Если, конечно, пилоты вертолета сохранят ему верность.

Если же нет, придется Лукашенко бежать в Россию пешком или на тракторе, — в конце концов, это любимый транспорт его совхозной юности. Когда именно это случится, я, конечно, не знаю, но могу предположить, что еще до Нового года в Минске будет новая правительница.

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