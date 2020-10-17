«Белорусы смогли удивить весь мир — и самих себя» 17.10.2020, 10:09

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Фото: «Радыё Свабода»

Наше единство и упорство в мирном протесте восхищает союзников и пугает карателей.

Телеграм-канал «Хартия-97» опубликовал письмо читателей из Гомеля:

- Привет из Гомеля! В это непростое для нашей Беларуси время мы каждый день видим, как появляются новые герои и пропадают прежние страхи. Нас продолжают сажать, заставляют бежать из страны – но на место каждого выбывшего тут же становятся другие люди. Наши муралы смывают и закрашивают – но вместо одного уничтоженного появляется десяток новых.

Какое удивительное чувство – идти по городу и видеть так ненавидимую нелегитимной властью символику в каждом районе, дворе, подъезде! И понимать – здесь живут удивительные, настоящие люди!

Белорусы смогли удивить весь мир, и в первую очередь самих себя. Наше единство и упорство в мирном протесте восхищает союзников и пугает карателей. Да, нам тяжело, нам страшно за родных и близких, но нельзя сдаваться! Помним слова Маши Колесниковой и долбим! долбим! долбим! – каждый день, мирно, с цветами и улыбками! Так, как умеем только мы!

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