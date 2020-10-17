Из арестанта в президенты 1 Аркадий Дубнов, The Insider

17.10.2020, 10:27

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Фото: AFP

Что изменилось в Кыргызстане за 10 дней после революции.

События в Кыргызстане развиваются стремительно: после захвата протестующими здания парламента и президентской резиденции прошло всего 10 дней, но власть уже полностью поменялась. Несмотря на заявления Кремля о заинтересованности в сохранении статус-кво, президент Жээнбеков подал в отставку — не помог даже специальный визит в Бишкек вице-премьера РФ Дмитрия Козака. В ситуации безвластия самым быстрым оказался вчерашний заключенный Садыр Жапаров, сумевший нейтрализовать экс-президента Атамбаева, также только что освобожденного из тюрьмы «революционерами». Жапаров стал и.о. президента, но за его спиной постоянно присутствует Камчыбек Ташиев, в свою очередь получивший пост главы госбезопасности.

Вечером 5 октября 2020 года экс-депутат Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Садыр Нургожоевич Жапаров мирно отбывал свой срок заключения в 11,5 лет за захват заложника (полпреда президента в Иссык-кульской области), якобы совершенный им в 2013 году. Приговор Жапарову был вынесен в 2017 году и — даже в случае УДО — он мог выйти на свободу не раньше 2026 года.

Как и большинство граждан Кыргызстана, Садыр Жапаров, очевидно, имел в этот вечер возможность наблюдать в прямом эфире бурный митинг протеста у стен Белого дома (резиденции президента и парламента), собранный коалицией двенадцати партий, не вошедших в парламент по итогам состоявшихся накануне парламентских выборов. Коалиция не без оснований сочла их несправедливыми: практически нет сомнений в том, что результаты выборов были сфальсифицированы в результате масштабного применения административного ресурса и подкупа голосов со стороны двух провластных партий, объявленных победителями, — «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

Возможно, еще более значимой — хотя и не столь явной — причиной недовольства выборов стало то, что, согласно официальным итогам, в 120-местном парламенте страны могло бы оказаться около 100 депутатов, представляющих южные кланы страны. Для Кыргызстана, исторически, географически и даже отчасти ментально разделенного на Юг и Север, это было бы неоправданно серьезным дисбалансом в региональной картине парламента.

Когда партийные «протестанты» покинули поздним вечером 5 октября центральную площадь столицы, Ала-Тоо, ночью там появились другие люди, гораздо более агрессивно настроенные. Они, используя пожарную машину в качестве тарана, пробили ограду Белого дома, ворвались вовнутрь, немного помародерствовали в президентском кабинете — все это было в прямом эфире — и затем, разделившись на группы (а может, это были уже другие группы), ринулись в сторону СИЗО комитета нацбезопасности и исправительной колонии N 1, чтобы на гребне очередной «революции» освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова, других видных заключенных, а, главное, как стало ясно через пару дней, экс-депутата и будущего временного главу государства Садыра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не стал дожидаться мародеров в своем кабинете: предусмотрительно захватив президентские штандарты, вместе с ближайшим окружением он покинул Белый дом и скрылся в неизвестном направлении. Существенно, что Жээнбеков не отдал приказ силовикам применить оружие против нападавших. Таким образом, он учел уроки первых двух переворотов или революций — как кому угодно считать — и не стал проливать кровь ради удержания власти.

С другой стороны, президент Жээнбеков не стал заявлять и о сложении своих полномочий, что позволяло называть события 5-6 октября «недопереворотом». На следующее утро после исчезновения главы государства подали в отставку премьер-министр Боронов, спикер парламента Джумабеков и ряд министров, в т.ч. силовых. Многие депутаты сочли за благо уехать подальше из столицы, некоторые из них — даже за границу...

ЦИК Кыргызстана в этот же день объявил парламентские выборы несостоявшимися. Победа протестующих упала им в руки настолько неожиданно, что они растерялись.

События развивались стремительно. Власть в Кыргызской республике реально валялась на земле и, казалось, что эта земля — на тех площадях Бишкека, где собирались толпы сторонников различных публичных деятелей, — бывших заключенных, будущих депутатов и даже премьер-министров. Это вовсе не шутка — именно на площади отдельные смельчаки уже провозглашали себя премьер-министрами, отказывая в этом праве тем, кто делал это на соседней площади.

Тут важно понять, что должность главы правительства в Кыргызстане не столько «расстрельная», сколько этапная для уважающего себя политика, — тех, кто в своей биографии может обозначить себя строчкой «экс-премьер», за неполных 28 лет независимости было в стране больше 30 человек(!).

Также 6 октября, т.е наутро после освобождения премьером провозгласил себя Садыр Жапаров. Легитимность в этом качестве он постарался приобрести на собрании части депутатов Жогорку Кенеша. Неважно, что там было менее половины 120-местного депутатского корпуса — как оказалось, главное было сделать заявку первым.

Довольно быстро выяснилось, что за Жапаровым стоит внушительная группа поддержки. Зримым ее выражением был хорошо известный в стране экс-депутат Камчыбек Ташиев, который неустанно, как тень, сопровождал Жапарова абсолютно на всех его встречах — будь то с депутатами, на площади или с самим президентом Жээнбековым. Своим исключительно народным темпераментом Ташиев хорошо известен соотечественникам. Особенно памятен он бурным протестом против несправедливости власти, когда, возглавив своих сторонников в очередном походе на Белый дом, Ташиев первым перелез через его ограду, где и был мирно деактивирован охраной. Кыргызские СМИ и некоторые наблюдатели, отмечая ежечасное присутствие Ташиева рядом с Жапаровым, деликатно намекали на его роль смотрящего за будущим, пусть и временным, но лидером страны.

Уличная и определенно «теневая» поддержка группы Жапарова-Ташиева обеспечила ей явное преимущество над сторонниками также освобожденного экс-президента Атамбаева, который был активен лишь несколько суток и успел только публично сказать спасибо своим освободителям, потому что «они ему как дети». Жапаров, ощущая себя победителем в схватке с бывшими противниками, главным из которых был экс-президент, стремился выглядеть благородным и не мстить обидчикам. После полномасштабной войсковой операции по возвращению Атамбаева из его загородного дома обратно в СИЗО, свеженазначенный премьер настоял на его переводе под домашний арест. О каких-либо юридических обоснованиях и, тем более, о судебных решениях относительно судьбы тех или персон, находящихся в статусе осужденных, в нынешней кыргызской смуте речи не идет.

Утром 16 октября на заседании парламента депутаты приняли отставку президента Жээнбекова и согласились с тем, что обязанности и.о. президента будет исполнять премьер-министр Жапаров. Этому предшествовал отказ спикера парламента Каната Исаева, которому по конституции надлежало временно исполнять обязанности президента. Исаев объяснил отказ «моральными соображениями», поскольку полномочия парламента истекают через несколько недель.

Бывший вице-президент и экс-премьер Кыргызстана Феликс Кулов, ссылаясь на статью 23 закона о Чрезвычайном положении, указал, что во время введенного ЧП нельзя передавать полномочия от президента спикеру, и от спикера — премьеру. Депутаты отреагировали моментально, введенное до 19 октября ЧП было отменено.

Эксперты авторитетной в республике правовой клиники «Адилет» после решений, принятых 16 октября парламентом, указали на другие допущенные ими нарушения конституции. В частности, в законе не прописано оснований, допускающих добровольный отказ спикера от передаваемых ему полномочий президента. Кроме того, и.о. президента не может баллотироваться на досрочных президентских выборах и даже не может избираться депутатом парламента на повторных парламентских выборах.

Однако, учитывая тот «пиетет», который творцы нынешней кыргызской смуты испытывают к законам и конституции, они, вероятно, найдут возможность пристроить законы под свои нужды. Так, к примеру, поступил в свое время и экс-президент Алмазбек Атамбаев, когда в 2010 году проигнорировал введенное в нынешнюю конституцию им же самим, вместе с соратниками по Временному правительству, обязательство не вносить в нее поправки до 2020 года. Заметим, что в конце концов это пренебрежение законом стоило ему свободы...

Впрочем, главный бенефициар нынешней смуты, премьер Жапаров, представитель Иссык-Кульского клана в пестром политическом спектре страны и экс-депутат считавшейся националистической партии «Ата-Журт», считает что произошедшее не было революцией. С этим трудно не согласиться, но вот с тем, что, как утверждает Жапаров, власть поменялась законным образом, согласиться уже труднее.

Уверенность в том, что нынешние пертурбации в Кыргызстане не последние, питается и той напористостью, с которой Жапаров сметает все препятствия на своем пути. Экс-премьер Феликс Кулов, который утром 15 октября вместе с экс-президентом Розой Отунбаевой и двумя экс-спикерами парламента посетил президента Жээнбекова, объясняя ему необходимость сохранения своих полномочий до проведения новых парламентских выборов и объявления президентских выборов, был уверен, что их доводы убедили президента.

«Однако сразу после нас, — говорит Кулов, — к нему зашли Жапаров и Ташиев и, уж не знаю, что такое они сказали ему, но президент объявил после этого о своей отставке...»

Действительно, можно только догадываться, что и от имени кого они сказали президенту. За пару дней до этого вице-спикер парламента Аида Касамалиева обвинила сторонников Жапарова в оказываемом ими давлении на нее, вплоть до угрозы изнасилования, чтобы она не препятствовала назначению его премьер-министром. Отвечая на обвинения, Жапаров предположил, что за угрозами могли стоять «вторая или третья сила».

В итоге, как сказал 16 октября теперь уже на историческом заседании Жогорку Кенеша экс-спикер Омурбек Текебаев, обращаясь к Жапарову: «В ваших руках безграничная власть. Я вам не завидую, ситуация сложная». И отметил роль верного оруженосца премьер-министра, Камчыбека Ташиева, который, по словам Текебаева, «не только вызволил из тюрьмы своего друга, но и возвел его на пьедестал. Я бы дал ему должность друг-секретарь».

Казалось, судя по уже поступавшим из Кыргызстана сведениям, «другу-секретарю» премьера найдется работа после бегства из страны бывшего «главного по таможне» Райымбека Матраимова, контролировавшего потоки контрабанды через границу... Но уже спустя пару часов после заседания парламента Камчыбек Ташиев был назначен главой Госкомитета нацбезопасности. Сильное решение…

Стране предстоят трудные времена: нужно исполнять бюджет нынешнего года, формировать бюджет будущего года. Деньги — особенно наличные — нужны уже сегодня, особенно после отказа Москвы финансировать Кыргызстан до стабилизации там обстановки. Во время визита в Бишкек замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака и его встречи с президентом Жээнбековым он дал тому понять, что в Москве не заинтересованы в его отставке. Еще до поездки Козака официальный представитель Путина Дмитрий Песков говорил, что «мы пытаемся нащупать в Кыргызстане твердую почву под ногами».

Окажется ли новый временный начальник этой горной и гордой страны в этом смысле достаточно твердопочвенным, говорить рано.

Когда-то, после ухода пятого киргизского президента Атамбаева в отставку, автору пришлось отметить, что все кыргызские президенты, начиная с Акаева, так или иначе переставали ими быть в возрасте 61 года. Садыру Жапарову сегодня 51 год. Что из этого следует, не берусь сказать. Традиции в Кыргызстане могут оказаться крепче, чем власть…

Аркадий Дубнов, The Insider

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