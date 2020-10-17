Микробиологи выяснили, через какую еду невозможно заразиться коронавирусом 3 17.10.2020, 10:46

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Специалисты рассказали, как снизить вероятность заражения при покупках продуктов.

Заразиться новым коронавирусом через продукты можно только в случае, если перед этим их потрогал инфицированный человек.

Как утверждают специалисты, заразиться вирусом через пищу не так то просто, если придерживаться правил гигиены. Об этом сообщил микробиолог Евгений Плисов, передает cursorinfo.co.il.

Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.

Он подчеркнул, что через продукты в заводской упаковке, купленные в магазине, инфекция передаваться не может.

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