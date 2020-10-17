«Лукашенко проигрывает и шаг за шагом отступает» 9 17.10.2020, 10:54

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Фото: ТАСС

В его поражении уверены даже российские пропагандисты.

Время, отведенное Лукашенко на урегулирование ситуации, заканчивается. Он проигрывает, и это уже видно. Об этом заявил российский пропагандист Виталий Третьяков в эфире программы «60 минут» на пропагандистском канале «Россия 1», сообщает сайт «БП».

По мнению Третьякова, говорить о «возможностях» Лукашенко уже не приходится, поскольку он все меньше контролирует ситуацию. Даже его визит в СИЗО ни на кого не произвел впечатление.

«Неужели вы не видите, что он отступает?» - обратился пропагандист к студии.

По его мнению, Лукашенко проигрывает и отступает шаг за шагом.

У Лукашенко было время, чтобы как-то еще сманеврировать, но время это заканчивается, заявил Третьяков.

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