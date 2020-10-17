закрыть
17 октября 2020, суббота, 14:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко проигрывает и шаг за шагом отступает»

9
  • 17.10.2020, 10:54
  • 14,888
«Лукашенко проигрывает и шаг за шагом отступает»
Фото: ТАСС

В его поражении уверены даже российские пропагандисты.

Время, отведенное Лукашенко на урегулирование ситуации, заканчивается. Он проигрывает, и это уже видно. Об этом заявил российский пропагандист Виталий Третьяков в эфире программы «60 минут» на пропагандистском канале «Россия 1», сообщает сайт «БП».

По мнению Третьякова, говорить о «возможностях» Лукашенко уже не приходится, поскольку он все меньше контролирует ситуацию. Даже его визит в СИЗО ни на кого не произвел впечатление.

«Неужели вы не видите, что он отступает?» - обратился пропагандист к студии.

По его мнению, Лукашенко проигрывает и отступает шаг за шагом.

У Лукашенко было время, чтобы как-то еще сманеврировать, но время это заканчивается, заявил Третьяков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский