Зеленский наградил президента Турции орденом Ярослава Мудрого 6 17.10.2020, 11:14

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Главы государств встретились в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого во время встречи глав государств в Стамбуле.

Об этом сообщает Офис президента Украины. Также на сайте главы государства есть указ о награждении Эрдогана этим орденом, опубликованный 15 октября.

«За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Эрдогана Реджепа Тайипа - Президента Турецкой Республики», - говорится в тексте указа.

Эрдоган поблагодарил Зеленского за награду.

«Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды», - сказал президент Турции.

Напомним, в пятницу, 16 октября, Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.

Президенты подписали ряд документов о военном сотрудничестве и приняли решение создать новый формат двустороннего диалога по политическим вопросам и вопросам безопасности.

Зеленский также пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе - новой международной площадке, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма.

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