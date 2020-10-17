закрыть
17 октября 2020, суббота, 14:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский наградил президента Турции орденом Ярослава Мудрого

6
  • 17.10.2020, 11:14
  • 3,520
Зеленский наградил президента Турции орденом Ярослава Мудрого

Главы государств встретились в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого во время встречи глав государств в Стамбуле.

Об этом сообщает Офис президента Украины. Также на сайте главы государства есть указ о награждении Эрдогана этим орденом, опубликованный 15 октября.

«За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Эрдогана Реджепа Тайипа - Президента Турецкой Республики», - говорится в тексте указа.

Эрдоган поблагодарил Зеленского за награду.

«Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды», - сказал президент Турции.

Напомним, в пятницу, 16 октября, Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.

Президенты подписали ряд документов о военном сотрудничестве и приняли решение создать новый формат двустороннего диалога по политическим вопросам и вопросам безопасности.

Зеленский также пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе - новой международной площадке, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский