Азербайджан заявил о взятии города Физули в Нагорном Карабахе 17.10.2020, 11:29

4,840

Азербайджанская армия также установила контроль на семью селами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль город Физули в Карабахе, сообщает ria.ru.

"Город Физули взят под контроль азербайджанской армии", - заявил Алиев в обращении к народу.

По его словам, освобождены также села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».