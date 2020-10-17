закрыть
17 октября 2020, суббота, 14:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан заявил о взятии города Физули в Нагорном Карабахе

  • 17.10.2020, 11:29
  • 4,840
Азербайджан заявил о взятии города Физули в Нагорном Карабахе

Азербайджанская армия также установила контроль на семью селами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль город Физули в Карабахе, сообщает ria.ru.

"Город Физули взят под контроль азербайджанской армии", - заявил Алиев в обращении к народу.

По его словам, освобождены также села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский