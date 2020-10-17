Назван самый простой и доступный способ борьбы с коронавирусом 2 17.10.2020, 11:54

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Его предложили специалисты из Германии.

Немецкие специалисты рекомендуют в качестве самого простого и доступного способа борьбы с коронавирусом интенсивное проветривание помещений.

Если летом окна почти все время бывают открытыми, в холодную погоду ситуация резко меняется. Но инфекционисты из Германии настаивают: для снижения риска заражения коронавирусом важно сохранять привычку как можно чаще открывать окна и проветривать помещения, пишет cursorinfo.co.il.

«Принцип прост: чем меньше свежего воздуха, тем больше вирусов. На улице риск заражения ниже, чем в закрытых помещениях. Поэтому в них так необходима вентиляция – особенно в помещениях, где находятся несколько человек», — цитирует экспертов журнал Freundin.

Как правильно проветривать? Представители Федерального агентства по окружающей среде дают следующую рекомендацию для всех офисов, а также классных комнат, фитнес-студий и т.п.: проветривать не менее пяти раз в час.

«В школах данное правило реализовать сложно. Можно делать следующее: через каждый урок, то есть, каждые 45 минут, широко открывать окна и интенсивно проветривать помещение. В жилых комнатах следует проветривать примерно каждые 10 минут, а также и сразу после чихания или кашля людей, находящихся в них», — рассказали медики.

Они подчеркивают, что проветривать нужно, именно открывая окна. Держать их только наклоненными недостаточно.

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