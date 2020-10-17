Николай Сванидзе: Лукашенко обречен на уход, он не нужен даже Путину 26 17.10.2020, 11:59

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Николай Сванидзе

Диктатор стал абсолютно нелегитимным.

Российский журналист и историк Николай Сванидзе рассказал об обреченности режима Лукашенко.

– Утонули (кремлевские стратеги - ред.) в поддержке одного человека, который не легитимен в своей стране, который позволяет своим силовикам обещать стрелять боевыми патронами по собственному населению, – рассуждает Николай Сванидзе на «Эхе Москвы». – За которого никто не голосует. Который никому не нужен. Который обречен на уход, который не нужен самому Путину. Абсолютно.

Потому что проку с него как с козла молока. Даже соглашение никакое нельзя заключить, потому что он нелегитимен. Что делать с его подписью, куда ее тем более засунуть. Я прошу прощения. Некуда. Она не будет иметь никакого значения.

Чья это подпись? Кого? Диктатора, который не нужен собственной стране. А мы вроде топим за него, мы сказали, что мы будем его поддерживать.

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