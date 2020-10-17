Решение о релокации уже приняли 45% всех белорусских стартапов 4 17.10.2020, 12:04

4,427

Главными причинами ИТ-бизнесмены называют правовой дефолт и нелегитимность власти.

Решение о выводе бизнеса из Беларуси уже приняли 45% всех белорусских стартапов. Такие результаты принес опрос, который в начале октября проводился стартап-хабом Imaguru, сообщает БелаПАН.

В опросе приняло участие 208 основателей и сооснователей белорусских стартап-компаний. Общее количество белорусских стартапов оценивается приблизительно в 1 тысячу.

Политический кризис, перешедший после выборов в стадию уличного противостояния, оказал негативное влияние на деятельность большинства стартап-компаний (71%). Стартапы ощутили снижение эффективности работы персонала (80%). Также они недовольны тем, что невозможно выполнять свою работу из-за блокировок интернета в стране (33%) и задержаниями сотрудников (32%).

Негативные последствия кризиса для бизнеса проявляются, по мнению руководителей стартапов, в неработающей законодательной системе и отсутствии правовой защиты (56%), насилии и убийстве мирных граждан (56%), потере доверия к власти и политическом кризисе (47%), уголовных дела против сотрудников стартап-компаний (например, дело PandaDoc) (47%). Также бизнесменов смущает вероятность ситуации, при которой неизвестные в масках могут ворваться в офис, задержать сотрудников и изъять технику без законных оснований (45%).

Среди основных причин, усложняющих венчурные сделки, стартапы назвали правовой дефолт (62%) и нелегитимность власти (55%).

По разным источникам, за последние два месяца в Украину и в Польшу уже переехало около 2 тысяч белорусских айтишников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».