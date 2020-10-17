В Беларуси проходят Марш молодости и Женский марш (Онлайн)7
- 17.10.2020, 12:26
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Колонна женщин идет по проспекту Независимости в центр Минска.
Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти сегодня в 12.00 на Марш молодости и Женский марш.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с протестных Маршей.
14:24 Так выглядит колонна на площади Якуба Коласа.
14:16 Женщины дошли до площади Якуба Коласа. Колонна скандирует «Лукашенко в автозак!».
14:16 «Свободу политзаключенным!» – скандируют участницы Женского марша в Минске.
14:10 Огромная колонна женщин и студентов приближается к Якуба Коласа.
14:08 Женский марш достиг БНТУ.
13:54 Водители активно поддерживают участниц Женского марша.
13:52 Женский марш приближается к площади Якуба Коласа.
13:48 Вдохновленные лица и масштаб Женского марша можно увидеть на этих фото.
13:47 «Смотри в окно, а не в телевизор» - скандируют женщины на проспекте Независимости возле Академии наук.
13:45 Протестующие женщины дошли до Академии Наук и двинулись дальше.
13:39 Колонна женщин скандирует «Хабаровску привет!».
13:37 В Минске караевцы задержали журналистов, были задержаны корреспонденты onliner.by, tut.by, БелаПАН и РИА «Новости».
13:36 Колонна женщин движется в сторону Академии Наук.
13:31 Яркие фото женского Марша в районе парка Челюскинцев.
13:27 Женщины скандируют «Не забудем, не простим».
13:24 Студенты встали на колени на дороге после хапуна на Козлова.
13:23 Внушительная колонна Женского марша движется вдоль парка Челюскинцев.
13:16 Участницы марша дошли до парка Челюскинцев. Мужчины, которые встречаются на пути колонны, кричат: «Девушки, вы лучшие!»
13:16 Фашисты Караева напали на колонну студентов возле офиса газеты «Вечерний Минск».
13:15 Новые яркие фото Марша опубликовал «Белсат».
13:13 Так выглядит колонна объединенного Марша сейчас.
13:12 Марш Молодости студентов встретился с Женским маршем.
13:10 Женщины с цветами скандируют «Уходите, тихари!», «Заберите Сашу!».
13:09 Участница Женского марша дарит цветы смелым белорускам.
13:08 Студенты идут колонной и скандируют «Саша, ты отчислен!».
13:06 Так колонна женщин во главе с Ниной Багинской выглядела возле перекрестка с улицей Макаенка.
13:04 Колонна Женского марша достигла здания БГАТУ.
13:01 Студенты идут по улице Румянцева в сторону проспекта Независимости.
13:00 Студенты собрались на Марш молодости возле МГЛУ. Их уже более 500 человек.
12:51 Фото Марша от портала tut.by.
12:47 Возле 4-го корпуса БГУИРа начали собираться студенты на Марш молодости.
12:46 Яркие фото с Марша опубликовала «Наша Нива».
12:45 На Марше появилась Нина Багинская.
12:44 Колонна дошла до перекрестка с улицей Филимонова. Девушки поют «Три черепахи».
12:43 Еще одно яркое видео с Марша. Белоруски прекрасны!
12:38 Так выглядит колонна возле станции метро Восток.
12:34 Водители сигналят в поддержку женщин.
12:32 Женщины скандируют «Жыве Беларусь!» и «Заберите Сашу!».
12:31 Колонна женщин идет по проспекту Независимости в центр города.
12:26 Женщины собрались возле ТЦ «Дана Мол» и двинулись маршем в сторону метро.