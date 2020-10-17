В Беларуси проходят Марш молодости и Женский марш (Онлайн) 7 17.10.2020, 12:26

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Фото: «Радыё Свабода»

Колонна женщин идет по проспекту Независимости в центр Минска.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти сегодня в 12.00 на Марш молодости и Женский марш.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с протестных Маршей.

14:24 Так выглядит колонна на площади Якуба Коласа.

14:16 Женщины дошли до площади Якуба Коласа. Колонна скандирует «Лукашенко в автозак!».

Фото: tut.by

14:16 «Свободу политзаключенным!» – скандируют участницы Женского марша в Минске.

14:10 Огромная колонна женщин и студентов приближается к Якуба Коласа.

14:08 Женский марш достиг БНТУ.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

13:54 Водители активно поддерживают участниц Женского марша.

13:52 Женский марш приближается к площади Якуба Коласа.

13:48 Вдохновленные лица и масштаб Женского марша можно увидеть на этих фото.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

13:47 «Смотри в окно, а не в телевизор» - скандируют женщины на проспекте Независимости возле Академии наук.

13:45 Протестующие женщины дошли до Академии Наук и двинулись дальше.

13:39 Колонна женщин скандирует «Хабаровску привет!».

13:37 В Минске караевцы задержали журналистов, были задержаны корреспонденты onliner.by, tut.by, БелаПАН и РИА «Новости».

13:36 Колонна женщин движется в сторону Академии Наук.

13:31 Яркие фото женского Марша в районе парка Челюскинцев.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

13:27 Женщины скандируют «Не забудем, не простим».

13:24 Студенты встали на колени на дороге после хапуна на Козлова.

13:23 Внушительная колонна Женского марша движется вдоль парка Челюскинцев.

13:16 Участницы марша дошли до парка Челюскинцев. Мужчины, которые встречаются на пути колонны, кричат: «Девушки, вы лучшие!»

Фото: «Радыё Свабода»

13:16 Фашисты Караева напали на колонну студентов возле офиса газеты «Вечерний Минск».

13:15 Новые яркие фото Марша опубликовал «Белсат».

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

13:13 Так выглядит колонна объединенного Марша сейчас.

13:12 Марш Молодости студентов встретился с Женским маршем.

13:10 Женщины с цветами скандируют «Уходите, тихари!», «Заберите Сашу!».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

13:09 Участница Женского марша дарит цветы смелым белорускам.

13:08 Студенты идут колонной и скандируют «Саша, ты отчислен!».

13:06 Так колонна женщин во главе с Ниной Багинской выглядела возле перекрестка с улицей Макаенка.

13:04 Колонна Женского марша достигла здания БГАТУ.

13:01 Студенты идут по улице Румянцева в сторону проспекта Независимости.

13:00 Студенты собрались на Марш молодости возле МГЛУ. Их уже более 500 человек.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

12:51 Фото Марша от портала tut.by.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

12:47 Возле 4-го корпуса БГУИРа начали собираться студенты на Марш молодости.

12:46 Яркие фото с Марша опубликовала «Наша Нива».

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

12:45 На Марше появилась Нина Багинская.

Фото: «Наша Ніва»

12:44 Колонна дошла до перекрестка с улицей Филимонова. Девушки поют «Три черепахи».

12:43 Еще одно яркое видео с Марша. Белоруски прекрасны!

12:38 Так выглядит колонна возле станции метро Восток.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

12:34 Водители сигналят в поддержку женщин.

12:32 Женщины скандируют «Жыве Беларусь!» и «Заберите Сашу!».

12:31 Колонна женщин идет по проспекту Независимости в центр города.

12:26 Женщины собрались возле ТЦ «Дана Мол» и двинулись маршем в сторону метро.

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