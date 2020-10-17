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«Какой же это кайф сегодня ощущать, что нас – большинство»

  • 17.10.2020, 12:13
  • 3,338
«Какой же это кайф сегодня ощущать, что нас – большинство»

История двух протестных фотографий.

Сегодня в Минске планируются очередные субботние марши. Журналист Екатерина Ткаченко вспомнила, что ровно 21 год назад в городе тоже был марш – Марш Свободы.

«Ровно 21 год назад в Минске проходил Марш Свободы. Это была одна из самых многочисленных акций протеста 1990-ых. Марш произошел через месяц после исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. В тот день были очень серьезные столкновения демонстрантов с милицией – в районе улицы Пулихова. И именно тогда, в 1999 году мы, журналисты, впервые узнали о зверствах милиции по отношению к задержанным.

Многие политики да и политологи отмечали, что именно тот Марш помог остановить «эскадроны смерти», которые разрабатывали и осуществляли похищения и ликвидацию белoрусcких политиков. Кроме того, Марш продемонстрировал отношение белoрусов к так называемой «политике интеграции с Россией».

Между этими фотографиями – 21 год.

И все это время я живу на проспекте Машерова (тогда – улица Варвашени). Сменился дизайн минских трамваев, ни раз менялся цвет военного госпиталя, а многие из моих знакомых (участников того Марша) уже давно живут заграницей. Еще полгода назад я словила себя на мысли, что без помощи гугла могу вспомнить все ключевые даты новейшей истории Беларуси – они стали частью моей личной истории. При этом я искренне полагала, что до конца дней своих буду принадлежать к активному меньшинству. Но какой же это кайф сегодня ощущать, что нас – большинство».

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