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Лоуренс Мередит: В случае победы народа ЕС окажет Беларуси огромную экономическую поддержку

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  • 17.10.2020, 12:18
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Лоуренс Мередит: В случае победы народа ЕС окажет Беларуси огромную экономическую поддержку

Глава департамента Восточного соседства в Еврокомиссии рассказал о новых возможностях для белорусской демократии.

По словам главы департамента Восточного соседства в Еврокомиссии Лоуренса Мередита, ЕС остается приверженным поиску пути выхода из кризиса в Беларуси, а введение санкций стало одной из реакций на происходящие события, сообщают naviny.by.

«Но важно также показать народу Беларуси, какие возможности существуют в том, что касается сотрудничества с ЕС при переходе к демократической Беларуси. И мы поддерживаем такой переход», — сказал он 16 октября на слушаниях в Европарламенте.

Мередит подчеркнул, что в случае демократических изменений в Беларуси «будет возможна значительная экономическая поддержка» страны, включая новое соглашение, предусматривающее доступ к финансированию Международного валютного фонда и финансовой помощи со стороны ЕС.

«Мы все готовы предложить такую поддержку, как только будет переход к демократической Беларуси. Наш абсолютный приоритет — поддерживать демократизацию Беларуси», — сказал Мередит.

Он также сообщил, что в настоящее время идет процесс переориентации помощи ЕС, с тем чтобы она была направлена на поддержку гражданского общества, молодежи, независимым СМИ, но не государственным структурам.

«Мы оказываем помощь жертвам репрессий, — отметил Мередит. — Сегодня утром мы услышали совершенно ужасающие истории пыток и насилия в Беларуси. Мы оказываем медицинскую, психологическую, юридическую помощь пострадавшим от насилия. Мы очень вовлечены в диалог, чтобы понять, как лучше организовывать такую помощь, учитывая сложные обстоятельства в стране».

Мередит подчеркнул, что ЕС поддерживает и независимые СМИ в Беларуси. «Я думаю, что мы никогда не видели более яркого примера того, как важно иметь возможность слышать независимые голоса и видеть фото и видео того, что происходит, того насилия, которое затронуло тысячи людей», — сказал он.

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