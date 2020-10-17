БЖД готовится к масштабным сокращениям? 15 17.10.2020, 12:43

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«Лишние штатные единицы» — именно так называет своих сотрудников руководство БелЖД.

Опубликована интересная докладная запискa на имя начальника Белорусской железной дороги — Морозова Владимира, в которой сказано о том, что численность локомотивных бригад нужно приводить в соответствии с выполняемой работой, пишет телеграм-канал NEXTA.

На данный момент ситуация выглядит так:

Орша — лишние 54 шт.ед.

Гомель - 31 шт.ед.

Калинковичи - 25 шт.ед.

Могилёв - 12 шт.ед.

Осиповичи - 6 шт.ед.

Витебск - 28 шт.ед.

Полоцк - 10 шт.ед.

Например, руководство локомотивного депо Витебск, естественно, не без ведома Витебского отделения, перед грядущим 19-го октября объездом начальника БелЖД не только раздаёт своим рабочим установки активно косить траву, мыть стены, убирать листья и менять старые краны в душевых, но и свято выполняет поручения вышестоящего руководства, а именно отправляет (людей) свои штатные единицы подальше от своих семей временным переводом, например в Барановичи, Лунинец и Брест.

Естественно — это не командировка, ведь за неё нужно заплатить.

Люди — ничто. Цифры и показатели — наше всё.

Уважаемое руководство, а как же социально-ориентированное государство и сохранение рабочих мест?

Думаете ли вы о том, кто будет зарабатывать ваши огромные зарплаты, пока вы сидите в своих тёплых кабинетах и решаете судьбы чьих-то родителей, сыновей, отцов, мужей?

Чем вам мешают машинисты и их помощники? Если они стали зарабатывать меньше, это не значит, что нужно выкидывать людей на улицу.

Может быть стоит начать чистку кадров с себя, а не с тех людей, которые приносят железной дороге реальный доход, чтобы она и дальше могла спонсировать ваши семьи, а так же Европейские игры, Славянские базары, Министерство транспорта, колхозы и прочие Дожинки?

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