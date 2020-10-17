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Ученые назвали семь продуктов, в которых полезных жирных кислот больше, чем в рыбьем жире

  • 17.10.2020, 14:16
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Ученые назвали семь продуктов, в которых полезных жирных кислот больше, чем в рыбьем жире

Если вы заботитесь о здоровье сердца и сосудов, вам никак не обойтись от жирных кислот омега-3.

Они очищают наши сосуды, нормализуют уровень холестерина, делают сосуды более эластичными и даже помогают поддерживать здоровое кровяное давление, пишет healthinfo.ua.

Диетологи полагают, что именно рыба и оливковое масло, которые входят в средиземноморский рацион, делают его самым здоровым и способствующим долголетию – ведь в этих продуктах очень много омега-3. Но что же делать, если нет возможности каждый день есть лосось и оливки? Мы подобрали 7 продуктов, богатых полезными кислотами, которые защитят наше сердце и сосуды.

Рапсовое масло

Это самое полезное из всех кулинарных масел: в одной столовой ложке содержится 1300 мг альфа-линоленовой кислоты – это даже больше суточной нормы, которая составляет 1100 мг. Более того, это масло – в отличие от, например, оливкового – подходит для жарки или запекания, так как отлично переносит нагревание. Так что стоит всегда держать на кухне бутылку-другую.

Льняное масло и семена

Льняное семя можно добавлять в салаты, выпечку и йогурт: в одной столовой ложке содержится 2300 мг омега-3. А вот масло – отличная заправка для салатов, в столовой ложке содержится почти 5 суточных норм! Но помните: льняное масло подходит только для холодного употребления, для жарки оно не годится.

Дикий рис

Несмотря на название, это не злак, а семена диких трав, которые растут в Северной Америке. Помимо омега-3, дикий рис богат белком, клетчаткой (вдвое больше, чем в буром рисе), а также витамины группы В, марганец, цинк, калий, фосфор и магний. Кроме того, 100 граммов риса содержит всего 100 калорий – отличный выбор!

Яйца

К счастью, кардиологи реабилитировали яйца: они больше не считаются хранилищем страшного холестерина. Наоборот, теперь диетологи в один голос рекомендуют внести яйца в ежедневный рацион всем, кого беспокоит здоровье сосудов и сердца: в яйцах много белка, который помогает нам дольше сохранять чувство сытости и, следовательно, меньше набирать вес. А еще яйца богаты витамином D и омега-3 – так что ешьте вашу утреннюю яичницу с удовольствием!

Соевые бобы

Если вы придерживаетесь вегетарианского рациона, то без сои вам никак не обойтись – и это здорово. Ведь всего одна порция сои содержит 280 мг растительных жирных кислот омега-3. А еще – белок и клетчатку, так что ешьте сою почаще.

Грецкие орехи

Горсть орехов – это две суточные дозы жирных кислот омега-3. Их можно добавлять в салаты и выпечку, а также просто есть с чаем – получается полезный перекус.

Молочные продукты

Молочные продукты с высоким содержанием жира необходимо есть как можно чаще: они богаты кальцием, витамином D и полезными жирными кислотами омега-3. Так что если вы не можете есть рыбу и морепродукты (например, из-за аллергии), простой выпивайте стакан-другой молока каждый день – и будете здоровы.

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