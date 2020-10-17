Защитник Бабарико и Колесниковой Александр Пыльченко лишен лицензии адвоката 6 17.10.2020, 15:30

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Фото: tut.by

Решение принял Минюст.

Действие лицензии адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко прекращено с 16 октября, сообщил юрист порталу tut.by.

Напомним, 15 октября Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции на заседании рекомендовала лишить лицензии Александра Пыльченко.

Лицензия адвоката действовала до получения Пыльченко письменного решения Минюста. Его Пыльченко получил, в решении указано, что лицензия перестает действовать с 16 октября.

Суть претензий к адвокату состоит в его комментарии tut.by. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

По заявлению Минюста, Александра Пыльченко, «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений».

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